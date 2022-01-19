طريقة عمل الجبنة الكريمي في البيت زي الجاهزه وبأقل تكلفه مش هنحتاج شراءها من الخارج

هناك العديد من أنواع الجبن المتواجدة في السوبر ماركت والتي نقوم باستخدامها بشكل يومي، ومن أكثر أنواع الجبن التي نقوم باستخدامها في الفطور و العشاء هي الجبن الكريمي لأنها من ألذ وأطعم الجبن، كما أنها من أكثر أنواع الجبن المحببة لدى الجميع وبالأخص الأطفال، لهذا نقوم بشراء كميات كبيرة منها وهذا اصبح مكلف الثمن، ولهذا يبحث الأمهات عن طريقة تحضير الجبن الكريمي من المنزل، وسنقدم لكم بالتفاصيل خطوات تحضير الجبن الكريمي بمكونات بسيطة وغير مكلفة مقارنة مع سعر الجاهزة تأكدي بعد الآن لن تلجأ لشرائها من الخارج بعد الآن.

مقادير عمل الجبنة الكريمة

مكونات الجبنة الكريمي بسيطة جدًا وهي:

2 كيلو ونصف من الحليب.

5 معالق كبيرة من الخل الأبيض.

3 قطع من الجبن المثلثات.

4 معالق كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من الملح.

نكهات أضافية للجبن

زعتر مجفف.

فلفل أحمر مفروم.

زيتون مخلي.

زيت زيتون.

شطة.

طريقة تحضير الجبنة الكريمي البيتي

الجبن من الاشياء الاساسية في كل بيت ولا يمكن الاستغناء عنها أبداً في حياتنا اليومية وبالأخص الجبنة الكريمي تصبح لذيذة في السندوتشات و الفطائر كما أصبحت تضاف فى الوصفات، ولذلك سنقدم لكي طريقة تحضيرها من المنزل، والطريقة هي: