نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الجبنة الكريمي في البيت زي الجاهزه وبأقل تكلفه مش هنحتاج شراءها من الخارج في المقال التالي
هناك العديد من أنواع الجبن المتواجدة في السوبر ماركت والتي نقوم باستخدامها بشكل يومي، ومن أكثر أنواع الجبن التي نقوم باستخدامها في الفطور و العشاء هي الجبن الكريمي لأنها من ألذ وأطعم الجبن، كما أنها من أكثر أنواع الجبن المحببة لدى الجميع وبالأخص الأطفال، لهذا نقوم بشراء كميات كبيرة منها وهذا اصبح مكلف الثمن، ولهذا يبحث الأمهات عن طريقة تحضير الجبن الكريمي من المنزل، وسنقدم لكم بالتفاصيل خطوات تحضير الجبن الكريمي بمكونات بسيطة وغير مكلفة مقارنة مع سعر الجاهزة تأكدي بعد الآن لن تلجأ لشرائها من الخارج بعد الآن.
مقادير عمل الجبنة الكريمة
مكونات الجبنة الكريمي بسيطة جدًا وهي:
- 2 كيلو ونصف من الحليب.
- 5 معالق كبيرة من الخل الأبيض.
- 3 قطع من الجبن المثلثات.
- 4 معالق كبيرة من الزيت النباتي.
- ملعقة صغيرة من الملح.
نكهات أضافية للجبن
- زعتر مجفف.
- فلفل أحمر مفروم.
- زيتون مخلي.
- زيت زيتون.
- شطة.
طريقة تحضير الجبنة الكريمي البيتي
الجبن من الاشياء الاساسية في كل بيت ولا يمكن الاستغناء عنها أبداً في حياتنا اليومية وبالأخص الجبنة الكريمي تصبح لذيذة في السندوتشات و الفطائر كما أصبحت تضاف فى الوصفات، ولذلك سنقدم لكي طريقة تحضيرها من المنزل، والطريقة هي:
- أولاً نقوم بوضع الحليب في إناء على نار متوسطة حتى يسخن، لا نريد أن يغلي يسخن فقط.
- عندما يسخن نقوم باضافة الخل الأبيض مع التقليب المستمر.
- على الفور ستلاحظين ان الحليب بدأ يفصل ويصبح تكتلات ويفصل الماء عن الحليب.
- نتركه هكذا على النار هادئة لمدة 5 دقائق مع التقليب ببطئ جدًا لكي يفصل الحليب عن الماء.
- بعد ذلك نقوم بتصفية الحليب بالمصفاه ويفضل ان نقوم بتصفيته بالشاشة.
- يصفي جيداً ونأخذ الجبن المتكتل.
- نأخذ الجبن ونضعه في الخلاط الكهربائي ونقوم بضرب الجبن جيداً حتى يصبح قوام الجبن ناعم جيدًا.
- اثناء الضرب نقوم بإضافة الجبن المثلثات و الملح وهذا حسب الرغبة.
- لابد من ضرب الجبن الكريمي لمدة 10 دقائق على الأقل لكي يصبح قوامها ناعم.
- نضيف الزيت بالتدريج حتى يصبح قوام ناعم ولامع.
- بعد ذلك نأتي بعلبة محكمة الغلق ونوزع بداخلها القليل من الزيت ثم نضع الجبن الكريمي.
- يمكنك الآن وضع النكهات التي تفضلها.
- توضع في الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل لكي تتماسك.
- ثم نقوم بتناولها واستخدامها وبالصحة والهنا.
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