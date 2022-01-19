نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي السحلب التركي على أصوله بطريقة مميزة وبقوام ثقيل وبطعم لذيذ مثل الكافيهات في المقال التالي

عمر شويل - جدة السحلب التركي من المشروبات المميزة التي نحبها بشكل كبير والتي لها طعم مميز، يتم تناول السحلب بشكل كبير كمشروب ساخن ولكنه قد يزداد طلب السحلب في فصل الشتاء، وذلك قد يرجع لأهميته الكبيرة في تدفئة الجسم، كما أن له الكثير من الفوائد العلاجية للجسم من أهمها وقف الاسهال عند الاطفال، وتزويد الجسم بالطاقة اللازمة خلال اليوم، كما أن السحلب له دور كبير في تنشيط الدورة الدموية في الجسم، وسوف نتعرف على خطوات تحضير السحلب فى المنزل وذلك للاستغناء عن تناوله في الكافيهات.

طريقة عمل السحلب التركي بالقرفة

يعتبر السحلب من أكثر المشروبات التي لها شعبية كبيرة عندنا، ولا تختلف طريقة عمل السحلب في الدول العربية عن طريقة تحضيره في تركية وهو بالفعل من أكثر المشروبات المحبوبة جدًا في تركيا، وطريق تحضيره كالآتي:

المكونات

كوبين كبار من الماء.

خمس ملاعق من اللبن البودرة كامل الدسم.

ملعقتين كبار من النشا.

ملعقة واحدة من القرفة المطحونة.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقتين كبار من السكر ويمكن الزيادة حسب الرغبة.

طريقة التحضير

احضري وعاء مناسب للكمية التي يتم تجهيزها.

أضيفي بداخله المياه، واتركي المياه حتى تسخن قليلًا.

أضيفي إلى المياه اللبن البودرة، ثم قومي بالتقليب جيدًا حتى يختلط اللبن بالماء.

أضيفي السكر وقلبي جيدًا حتى يذوب بالكامل، ثم أضيفي ماء الورد.

قلبي المكونات، حتى تتجانس.

ثم أضيفي إليه النشا.

اخفضي النار على الخليط، وقومي بالتقليب المستمر لحتى يتغير القوام بشكل واضح وحسب الرغبة في ذلك سواء سميك أو كريمي.

بعد الانتهاء أضيفي ارفعي السحلب من على النار بعد تحضيره.

أضيفي السحلب في كاسات المخصصة للتقديم.

زيني السحلب في النهاية برشة قرفة على الوجه أو ممكن استبدالها بجوز الهند أو المكسرات المجروشة.

السحلب التركي بالزبيب والمكسرات

طريقة قد نختلف بعض الشيء لعمل السحلب التركي اللذيذ وطريقة التحضير كالآتي:

المكونات

كوبين من اللبن الحليب.

ملعقتين من السكر.

ثلاث ملاعق كبار من السحلب.

ثلاث ملاعق من الزبيب.

ملعقتين من عين الجمل المجروش.

ملعقتين من القرفة الناعمة.

طريقة التحضير

في وعاء أضيفي اللبن مع السحلب وقلبي جيدًا مع بعض حتى لا يوجد اي تكتلات.

أضيفي السكر أيضًا ثم ارفعي المكونات على النار.

اتركي المزيج حتى يتغير قوامه بالشكل المرغوب فيه، ولكن لابد من الاستمرار في التقليب حتى لا يتم ن تكتلات مرة أخرى ويصبح كريمي وناعم.

صبي السحلب بعد ذلك في الكاسات.

زيني السحلب بالمكسرات الذي تم تحضيرها ورشة القرفة على الوجه.

اذا كنتي تبحثين عن مشروب ساخن لمقاومة جو الشتاء البارد، والذي دائمًا مانرغب في هذا الطقس في تناول المشروبات الساخنة بكثرة، ومن أهم هذه المشروبات السحلب اللذيذ الذي اعتدنا على تناوله في فصل الشتاء، فهو يساعد على التدفئة المطلوبة، ويمنح الجسم الطاقة اللازمة للنشاط والحركة، كما أنه له الكثير من الفوائد، وعند تحضيره يستمتع به جميع أفراد الأسرة.