في 5 دقائق اعملي بلح الشام الهش المقرمش في البيت بطعم رائع مثل المحلات

بلح الشام هو من الحلويات التي انتشرت بشكل كبير في مصر وأحبها الكثير من الناس بشكل كبير، ولكن في الغالب يتم شراء بلح الشام من المحلات الجاهزة، على الرغم من سهولة عمله في المنزل ويصبح افضل من الجاهز، كما أنه يصبح صحي وبمكونات مضمونه، ولذلك سوف نتعرف على خطوات تجهيزه في المنزل من خلال هذا المقال.

طريقة عمل بلح الشام فى المنزل

بلح الشام من الحلويات التي يمكن تحضيرها خلال دقائق بسيطة، ويعتبر من الحلويات اليومية السهلة، والغير مكلفة كما أنه سوف يسعد اطفالك وأولادك بطعمه المميز، وطريقة التحضير كالآتي:

المكونات

كوب كبير من الدقيق الأبيض.

كوب واحد من الماء.

أربع ملاعق من الزيت.

عدد ثلاث بيضات.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

كوب من الشربات.

طريقة التحضير

احضري إناء مناسب، وأضيفي بداخله الماء، ثم أضيفي الزيت.

اتركي المكونات حتى تغلي مع بعض جيدًا.

أضيفي إلى المكونات بسرعة الدقيق المخلوط بالنشا، والفانليا، ورشة الملح.

قلبي المكونات سريعًا مع بعضها البعض كل النار، وسوف تلم معاكي وتصبح عجينة طرية ومتجانسة.

ارفعي الإناء على النار، واخرجي العجينة وقومي بعجنها جيدًا بإستخدام يدك.

بعد أن تبرد العجينة تمامًا أضيفي إليها البيض ولكن بعد كل بيضة قومي بالخلط حتى تختلط بالعجينة بشكل كامل.

هكذا أصبحت جاهزة العجينة للتشكيل.

ضعي كمية من العجينة في قمع الحلويات الخاص بالبلح الشام.

احضري مقلاة، واضيفي بها زيت غزير.

وقومي بإضافة أصابع بلح الشام في المقلاة والزيت بارد قبل رفعه إلى النار.

بعد الانتهاء من وضع الكمية المناسبة للمقلاة، ارفعي المقلاة على النار.

اتركي بلح الشام حتى يصبح ذهبي اللون.

قلبي بلح الشام على كل الاتجاهات حتى ينضج من كل الجوانب.

أخرجي أصابع البلح من المقلاة بواسطة مصفاة الزيت.

قومي بتصفيتها جيدًا من كل الزيت الموجود بداخلها.

قومي بعد ذلك بوضع بلح الشام في الشربات المجهز من قبل، اغمسيه بداخله، ثم قومي بتصفيته مرة أخرى.

يمكنك تقديم بلح الشام الآن في الأطباق بألف هنا وشفا.

جميعنا نحب بلح الشام ونفضل تناوله بشكل مستمر، وخصوصًا الأطفال فهو من أنواع الحلويات الخفيفة التي لها طعم مختلف ومميز، ويتم شرائه من المحلات بشكل دائم، على الرغم من سهولة تحضيره بالفعل في المنزل في أقل وقت وجهد، ولذلك يمكنكم متابعتنا لمعرفة طريقة وخطوات تحضير بلح الشام اللذيذ بمكونات مضمونة وبسيطة.