حلمك هيتحقق مع المشروب السحري هتخسي 10 كيلو فشهر

الوزن المثالي هو حلم الكثير منا ونسعي دائما لتتبع الأنظمة الغذائية التي يوجد بها سعرات حرارية قليلة، ولاكن يلزم وجود عامل مساعد لحرق الدهون المتراكمة في الجسم، يوجد العديد من المشروبات التي تساعد على حرق الدهون والتخلص منها بسهولة ولاكن بالإستمرار في تناولها لفترة لضمان نتيجة جيدة، إليكم في هذا المقال العديد من المشروبات الناسفة للدهون.

فوائد ماء الخرشوف لإنقاص الوزن:

يساعد على التخلص من احتباس الماء في الجسم إلى جانب التخلص من الدهون.

مكونات تحضير ماء الخرشوف:

قطع خرشوف.

ماء للسلق.

رشة ملح.

الطريقة:

نقوم بغلي الماء في وعاء ونضع قطع الخرشوف والملح ونتركها حتى تنضج. تناول المياه الناتجة عن سلق الخرشوف فهي صحية وفعالة حيث تساعد على تنقية الدهون في الكبد والتخلص من سمومه.

فاعلية الشاي الأبيض في التخسيس:

يعتبر الشاي الأبيض من أساسيات المشروبات التي تساعد في التخلص من الدهون خاصة دهون البطن وفقدان الوزن.

تعمل على تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الدم.

مكونات تحضير الشاي الأبيض:

ماء مغلي

اكياس من الشاي الأبيض.

الطريقة:

نغلي الماء سخني ونضيفها فوق كيس من الشاي الأبيض مع التقليب الجيد. يسمح بإضافة عسل نحل لتحلية المشروب (إختياري).

عصير التوت الأزرق لحرق الدهون:

هو مصدر للأحماض النافعة التي تعمل على انتاج الانزيمات الهضمية التي تعمل على التخلص من رواسب الدهون من الجهاز اللمفاوي. يعمل علي تحسين جودة الدم.

فاعلية مشروب الشوفان والتفاح الأخضر والليمون في حرق الدهون:

مشروب الشوفان والتفاح الاخضر والليمون يتميز بأنه عنصر مصدر غني بالألياف مما يؤدي الي الشعور بالشبع. يساعد على التخلص من السوائل المحتبسة في الجسم.

المكونات:

2 حبة تفاح الأخضر.

نصف كوب من الشوفان.

ليمونة.

نصف لتر الماء.

طريقة تحضير المشروب:

في الخلاط نضع التفاح بعد تقطيعه ثم يضاف له الماء والشوفان ويخفق جيداً. وبعد أن يتم المزج يضاف الليمون.

مكونات مشروب الليمون والقرفة والعسل لخسارة الوزن:

2 ملعقة عسل.

ملعقة قرفة.

عصير ليمون.

الطريقة: