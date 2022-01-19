طريقة عمل كريب شاورما الفراخ بأسهل مكونات في البيت وبطعم أحلى من الجاهز

كريب الشاورما من أفضل الأطعمة اللذيذة التي يفضلها الأشخاص فهو يحضر بطرق متعددة، فالآن سنتعرف على أفضل طريقة عمل كريب الشاورما، لنستطيع تحضيرها في البيت بكل سهولة وبمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة بداخل كل مطبخ، فمن خلال المقال سنوفر إليكم المكونات الأصلية لعمل كريب الشاورما في البيت وبتكلفة بسيطة للغاية مقارنة مع سعره الباهظ في المطاعم والمحلات المخصصة لذلك، تابعونا لنتعرف سوياً على أسهل طريقة لعمل كريب الشاورما.

طريقة عمل كريب الشاورما

سوف نتعرف على طريقة عمل كريب الشاورما اللحم والفراخ لكي تحضرها بالطريقة المفضلة والتي تحبها:

المكونات:

كيلو لحم مقطع شرائح.

ملعقة من البهارات.

ثلاثة فصوص ثوم مهروس.

ملعقة من الملح.

ربع ملعقة من الكركم.

ربع كوب من عصير الطماطم.

ربع كوب زيت.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود والقرفة.

ثلاثة من الخل.

خطوات تحضير كريب الشاورما في البيت

البدا بتحضير خليط اللحم وهي وضع الثوم والزيت والبهارات والخل والفلفل الأسود والقرفة والكركم والملح في إناء وخلطهم جيدا.

بعد تتبيل الخليط يتم وضعه في الثلاجة لمدة 3 ساعات.

بعد انتهاء وقت التتبيل يتم قلي اللحم في إناء به زيت على النار حتى النضج.

بعد النضج بقليل يتم وضع الطماطم والفلفل المقطع إلى الشاورما وتركهم حتى النضج التام.

ثم يتم إحضار عيش الكريب ووضع الخليط بداخله ولفه بالطريقة التي تفضلها ووضعه في الفرن للتحمير، ثم تقديمه مع الطحينة أو السلطة.

طريقة عمل عجينة الكريب

أحضري مقدار كوب من الدقيق، وأضيفي إليهم مقدار كوب ونصف من الماء.

ثم يضاف إليهم حبة من البيض ويتم خفق المكونات سوياً.

ثم يتم إضافة رشة من الملح والفلفل الأسود على الخليط ويتم التقليب حتى يصبح القوام مناسب.

يتم صبه فى الصينية المخصصة بكمية مناسبة حتى ينضج ويقلب على الجهة الأخرى.

استمري هكذا حتى الانتهاء من الكمية كلها.

طريقة عمل طحينة الكريب

المكونات:

أربعة ملاعق من الطحينة.

رشة من الملح والفلفل والكمون.

ربع كوب من الماء.

فصين ثوم مهروس.

حبة عصير ليمون.

البقدونس.

طريقة التحضير:

إحضار إناء عميق ووضع الطحينة ثم الماء بالتدريج مع التقليب.

وضع الملح والفلفل والكمون والثوم والليمون والتقليب الجيد حتى يكون متجانس.

بعد وضع الطحينة في أطباق يتم رش البقدونس عليها.

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