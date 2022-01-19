طريقة باتيه مورق بالجبن هش ولذيذ فطائر باتيه بالجبنة

طريقة باتيه مورق بالجبن هش ولذيذ الآن يمكنك صنعه في بيتك بكل سهولة فرحي به أسرتك وأطفالك، الباتيه نوع من أنواع الفطائر اللذيذة التي تقدم في الإفطار عادة مع الشاي والقهوة في المطاعم وله قوام مورق وهش وغالبا ما يحشو بالجبن أو الشوكولاته ولكن الأكثر شهرة هو باتيه الجبنه، وفي الحفلات يعد ميني باتيه ويمكن أن يحضر في المنزل بمكونات بسيطة أوفر من شراءه من الأسواق، ويمكنك على حسب الرغبة تنويع الحشو بداخل فطيرة الباتيه سواء جبن أو شوكولاته أو مربى، وتكون فطيرة مميزة للأطفالك وخفيفة فتعرفي معنا على طريقة باتيه المورق بالتفاصيل وخطوات تحضير بطعم مثالي من غير مجهود.

طريقة باتيه جبنه مورق بالزبدة باتيه الأفران

نحتاج إلى عدد 3 كوب من دقيق الأبيض. كوب من زبادي. ربع كيلو من زبدة مجمدة بحرارة الثلاجة. عدد 3 ملاعق كبيرة زيت. ملعقة كبيرة سكر. ملعقة صغيرة من بيكنج بودر. رشة من الملح. كوب من الماء الدافئ للعجن. حشو الباتيه جبن مع حبة البركة مع نعناع جاف. الحشو على حسب رغبتك.

تحضير فطائر باتيه بالجبن المورق