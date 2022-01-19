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عمر شويل - جدة طريقة باتيه مورق بالجبن هش ولذيذ فطائر باتيه بالجبنة - ثقفني
طريقة باتيه مورق بالجبن هش ولذيذ الآن يمكنك صنعه في بيتك بكل سهولة فرحي به أسرتك وأطفالك، الباتيه نوع من أنواع الفطائر اللذيذة التي تقدم في الإفطار عادة مع الشاي والقهوة في المطاعم وله قوام مورق وهش وغالبا ما يحشو بالجبن أو الشوكولاته ولكن الأكثر شهرة هو باتيه الجبنه، وفي الحفلات يعد ميني باتيه ويمكن أن يحضر في المنزل بمكونات بسيطة أوفر من شراءه من الأسواق، ويمكنك على حسب الرغبة تنويع الحشو بداخل فطيرة الباتيه سواء جبن أو شوكولاته أو مربى، وتكون فطيرة مميزة للأطفالك وخفيفة فتعرفي معنا على طريقة باتيه المورق بالتفاصيل وخطوات تحضير بطعم مثالي من غير مجهود.
طريقة باتيه جبنه مورق بالزبدة باتيه الأفران
- نحتاج إلى عدد 3 كوب من دقيق الأبيض.
- كوب من زبادي.
- ربع كيلو من زبدة مجمدة بحرارة الثلاجة.
- عدد 3 ملاعق كبيرة زيت.
- ملعقة كبيرة سكر.
- ملعقة صغيرة من بيكنج بودر.
- رشة من الملح.
- كوب من الماء الدافئ للعجن.
- حشو الباتيه جبن مع حبة البركة مع نعناع جاف.
- الحشو على حسب رغبتك.
تحضير فطائر باتيه بالجبن المورق
- تخلط الخميرة مع السكر في ماء دافئ وتترك لمدة ربع ساعة حتى تختمر جانباً، ثم في وعاء عميق نضيف الدقيق مع ملح مع البيكنج بودر وزيت وزبادي وخليط الخميرة.
- نبدأ بالعجن بالماء الدافئ جيدا لمدة لا تقل عند خمس دقائق حتى تتكون معك عجينة ناعمة طرية انزلي بتلك العجينة على سطح طاولة.
- رشي السطح بالدقيق ستكون معك العجينة تلتصق باليد مع رش القليل من الدقيق والعجن ستكون معك عجينة غير لاصقة باليد.
- تترك العجينة لكي تختمر في مكان دافئ لمدة ساعة، ثم تخرج بعد أن اختمرت ويرش على سطح طاولة القليل من دقيق ونضع العجينة ويرش القليل من دقيق أيضا على العجينة.
- تفرد العجينة على شكل مستطيل توضع على سطح العجينة زبدة باردة أو يمكن وضع الزبدة ما بين ورقتين زبدة وهي مجمدة وأفرديها على شكل مستطيل.
- ارفعي الزبدة من ورق زبدة وضعيها على العجينة وتطبق العجينة من الجهتين مع الضغط على الحروف لكل لا تخرج الزبدة.
- تغطى العجينة وتدخل الثلاجة لمدة نصف ساعة، ثم أخرجيها وأفرديها مرة أخرى ورشي عليها دقيق وتفرد باتجاه الأمام فقط حتى لا تخرج منها الزبدة.
- ثم طبقي العجينة من جانبين وتغطى وتدخل الثلاجة لمدة نصف ساعة مرة أخرى، تكرر تلك الخطوة الفرد وتطبيق العجينة ثلاث مرات وفي نهاية افردي العجينة بمستطيل كبير يقسم إلى مستطيلات صغيرة.
- ثم ضعي الحشو وهو خليط الجبن في طرف المستطيل ولفيه ويرص في صواني الخبز، وبعد رص كل الباتيه بالصينية تشق مستطيلات من الوجه وتغطى وتدخل الثلاجة لمدة نصف ساعة.
- ثم تخرج من الفرن ويدهن وجهها بالبيض وتدخل فرن ساخن مسبقاً على حرارة عالية 200 درجة في الرف الأوسط حتى تنضج وتأخذ لون أحمر.
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