فرد الشعر طبيعي وصفة رهيبة جل بذور الكتان لعمل الكرياتين في المنزل

في أخر فترة انتشرت طرق كيميائية في فرد الشعر يطلق عليها البروتين والفيلر والكيراتين، وأصبح كثيراً من السيدات يلجأن لتلك الطرق الغير صحية لفرد الشعر والحصول على شعر مفرود ذو مظهر جذاب، ولكن بعد فترة من الوقت يعانون من الكثير من المشاكل التي سببتها هذه الطرق منها تساقط الشعر وتلفه، ولكن ينصح أطباء الجلدية باستخدام المواد الطبيعية في فرد الشعر بدلا من هذه المواد الغير صحية، ومن هذه المواد الطبيعية هي جل بذور الكتان، الذي تعمل على فرد الشعر وإعطاءه لمعان وبريق رائع.

جل بذور الكتان لعمل الكرياتين

بذور الكتان هي من الأعشاب المفيدة جدا لبصيلة الشعر ففضلا عن فردها للشعر فإنها تغذيه وتقلل من تساقطه وتغطيه مظهر الحيوية واللمعان وهذا ما تحلم به نساء كثيرات، واليوم سنحضر أسهل طريقة لفرد الشعر ببذور الكتان:

المكونات

أربع ملاعق من زيت جوز الهند.

نصف كوب من بذور الكتان.

ماء “٤ أكواب”.

أربع ملاعق من زيت الزيتون ويمكن استبداله بزيت السمسم.

طريقة تحضير جل بذور الكتان

في حلة على النار نضيف فيها كمية الماء كلها ونتركها حتى تغلي.

بعد أن يغلي الماء نضيف بذور الكتان فيه ونقوم بتهدئة النار والانتظار حوالي ٨ دقائق لحين أن يتكون الجل.

بعد أن يصبح قوام الجل سميك نطفئ النار ونتركه حتى يبرد.

بواسطة أي مصفاة أو قماشة من الشاش نقوم بفصل الجل عن البذور جيداً.

بعد ذلك نضع الزيوت المذكورة في الجل ونخلطهم.

نغسل الشعر ونجففه ونقوم بتوزيع الخليط على كل الشعر من بداية جذوره حتى نهاية أطرافه ونتركه على الشعر حوالي ساعتين.

ثم نغسل الشعر بعد ذلك ونقوم بعمل حمام كريم له، وستري النتيجة، ويمكن استخدام هذه الخلطة عدة مرات أسبوعياً للنتيجة السريعة.