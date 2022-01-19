نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فص ثوم وشوية زيت زيتون …وصفة هندية خطيرة في تكثيف وتطويل وتنيم الشعر بسرعة لن تتخيليها بجد خطيره في المقال التالي
عمر شويل - جدة فص ثوم وشوية زيت زيتون ...وصفة هندية خطيرة في تكثيف وتطويل وتنيم الشعر بسرعة لن تتخيليها بجد خطيره - ثقفني
وصفة هندية خطيرة في تكثيف وتطويل وتنعيم الشعر، زيت الزيتون من أهم الزيوت المفيدة لتغذية الشعر التي تدخل في العديد من الوصفات الطبيعية لعلاج مشاكل الشعر وخصوصا إذا تم خلطها بالثوم لأنه يحتوي على المزيد من المواد الفعالة لتطويل الشعر، وفي مقالنا اليوم نتعرف على الوصفة الطبيعية لزيت الزيتون مع الثوم لنمو الشعر.
وصفة هندية خطيرة في تكثيف وتطويل وتنعيم الشعر
هذه الوصفة فعاله جداً في تطويل الشعر وتنعيمه
مكونات وصفه تكثيف وتطويل وتنعيم الشعر
- رأس كامل من الثوم
- كوب من زيت الزيتون
طريقة تحضير تكثيف وتطويل وتنعيم الشعر
- يتم إزالة القشور من الثوم وفرمه جيدا ثم يوضع عليه زيت الزيتون ووضعه في إناء واسع ومعقم ثم يخلط جيدا ثم تترك هذا الخليط لمدة 15 يوم.
- ثم يوضع الخليط على النار لفترة قليلة وبعد أن يهدأ من الحرارة يتم دهن الشعر جيدا به حتي الجذور ويتم تغطية الشعر جيدا ويترك 9 ساعات ثم ينظف الشعر جيدا بالماء الفاتر والشامبو المرطب وتكرر الوصفة مرة أسبوعيا.
وصفة أخري لزيت الزيتون والثوم لتطويل الشعر
الثوم فعال جداً في تطويل الشعر وإبنات الشعر وتنعيمه
مكونات زيت الزيتون والثوم لتطويل الشعر
- ملعقة كبيرة من زيت اللوز
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
- 4 فصوص من الثوم
- 2 ملعقة من زيت السمسم أو زيت الخروع
طريقة التحضير
- يتم وضع كل المقادير السابقة في أناء واسع لمدة ثلاث أوأربع أيام، ثم يزال الشوائب من هذا الخليط ويتم وضعه في أناء واسع ليستخدم على فروة الرأس .
- ويتم دهنها جيدا بهذا الخليط جيدا وتركها فترة كافية على الشعر ثم يغسل بالماء الفاتر والشامبو المرطب للشعر ويتم تكرار الوصفة مرة أسبوعيا.
وصفة البصل والثوم وزيت الزيتون لتطويل الشعر
ينصح باستخدام بهذه الوصفة لتطويل الشعر وتكثيفه
مكونات وصفه الثوم لتطويل الشهر
- 7 فصوص من الثوم
- بصلة واحدة متوسطة الحجم
- نصف كوب من زيت الزيتون أو جوز الهند أو زيت الأرجان
طريقة التحضير
- يتم وضع البصل والثوم في الخلاط الكهربائي ويتم الخلط جيدا حتي نحصل على قوام سائل ثم يتم تسخين الزيت على النار ويوضع الثوم والبصل عليه ويتم متابعة الخليط حتي تصل إلى اللون البني.
- ثم يتم تركه ليهدأ من الحرارة ثم يتم التخلص من الشوائب الموجودة في الخليط ثم يوضع الزيت المتبقي بمقدار 2 ملعقة على فروة الرأس لمدة 20 دقيقة.
- حتي يصل إلى جذور الشعر، ويتم تغطية الشعر جيدا حتي نحصل على نتيجة فعالة ويتم تكرار الوصفة 3 مرات أسبوعيا للحصول على نتيجة فعالة لتطويل الشعر.
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