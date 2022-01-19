فص ثوم وشوية زيت زيتون ...وصفة هندية خطيرة في تكثيف وتطويل وتنيم الشعر بسرعة لن تتخيليها بجد خطيره

وصفة هندية خطيرة في تكثيف وتطويل وتنعيم الشعر، زيت الزيتون من أهم الزيوت المفيدة لتغذية الشعر التي تدخل في العديد من الوصفات الطبيعية لعلاج مشاكل الشعر وخصوصا إذا تم خلطها بالثوم لأنه يحتوي على المزيد من المواد الفعالة لتطويل الشعر، وفي مقالنا اليوم نتعرف على الوصفة الطبيعية لزيت الزيتون مع الثوم لنمو الشعر.