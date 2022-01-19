نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطات طبيعية من مطبخك للتخلص من الكلف والنمش للحصول على بشرة صافية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة طبيعية لإزالة الكلف والنمش، يعد الكلف أحد المشكلات الجلدية المنتشرة التي تتعرض لها النساء أكثر من الرجال، وهي عبارة عن ظهور بعض البقع البنية أو الرمادية، وغالباً ما تكون في منطقة الخد أو فوق الأنف أو فوق الشفة العلوية أو الذقن أو بعض الأماكن الأخرى المتفرقة، أو الأماكن التي تتعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس المباشرة، غالباً يظهر في فترة خلال فترة الحمل ويسمى بكلف الحمل ،كما أن أحسن علاج فعال للكلف هو عدم التعرض المباشر للشمس والحماية من أشعتها، ويعد النمش عبارة عن بقع صغيرة بنية تظهر غالباً في البشرة ويعد حجم النمش صغير جداً مثل طرف المسمار أو طرف أبره خيط ، يزيد وينتشر عند أصحاب البشرة الحساسة بشكل ملحوظ، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم في السطور القادمة طريقة طبيعية للتخلص من الكلف والنمش بشكل نهائي فتابعونا

وصفات طبيعية لإزالة الكلف والنمش

الوصفات الطبيعية تعد من المكونات الفعالة التي تعمل على التخلص من النمش والكلف والتصبغات الجلدية، تساعد في التخلص من تلك المشاكل بدون أي مواد كيميائية قد تضر بالبشرة.

وصفة الزبادي للنمش

يعد الزبادي غني بحمض اللاكتيك المهم والأساسي في تفتيح البشرة، كما أنه يعمل على إزالة الخلايا الداكنة، مما يساهم في ظهور الخلايا الجديدة ويعتبر من المكونات الفعالة في شد البشرة.

المكونات:

عدد واحد ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

حوالي ربع كوب من الزبادي السادة الخالي من النكهات.

طريقة التحضير

تمزج كلا من الزبادي والليمون في إناء صغير وينم تقليبهم بشكل جيد حتى تمتزج المكونات تماماً.

بعد ذلك يوضع الخليط على الجلد المصاب ويترك لمدة من ١٥ دقيقة إلى ٢٠ دقيقة تقريباً.

نقوم بغسل المنطقة التي تم دهنها مسبقا ً بالماء الدافئ.

الحصول على نتائج أفضل يفضل استخدام الخليط ثلاث مرات أسبوعياً.

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قدمنا لكم طريقة عمل وصفة طبيعية لعلاج النمش والكلف بشكل نهائي ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد على أسئلتكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.