طريقة اعداد كيك البراونيز في المنزل بمكونات بسيطة مثل الجاهزة في دقائق

يحب الكثير من الناس دائمًا تناول الحلويات وخاصة الكعك لذلك يبحث الكثيرون عن أنواع مختلفة من الحلويات سريعة التحضير وغير مكلفة حيث تحتوي البراونيز على الكاكاو الخام الغني بالعناصر الغذائية مثل المغنيسيوم والحديد يتم استخراجه من شجرة الكاكاو كما يحتوي على الكالسيوم الموجود في البيض والحليب وهو مصدر للكالسيوم والبروتينات، كما أنه حلوى يمكن تحضيرها لأعياد الميلاد لذلك تبحث كل أم عن حلوى لذيذة ومغذية لأطفالها، لذلك زاد معدل البحث عن كعكة في جوجل تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة عمل كيك البراونيز بكل سهولة في المنزل.

مكونات البراونيز

اثنان كوب من الدقيق الأبيض.

ثلاث بيضات.

كوب وربع من السكر الأبيض الناعم.

كوب وربع من الزبدة.

ربع كوب من الشوكولاته الخام المذابة.

كوب وربع من الحليب.

أربع ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة ونصف بيكنج بودر.

طريقة تحضير البراونيز

قبل البدء في خطوات التحضير قم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

تحضير قالب البراونيز عن طريق عمل بطانة الشكل باستخدام الزبدة والدقيق حتى لا تلتصق البراونيز.

ثم تبدأ في صنع البراونيز باستخدام الخلاط الكهربائي حيث نخفق الزبدة مع السكر حتى يصبح قوامها كريمي.

أضيفي البيض تدريجيًا حتى يتجانسوا جيدًا مع قشدة السكر والزبدة.

بعد أن ننتهي من الخلط نبدأ في إضافة الشوكولاتة المذابة ونستمر في الخلط ببطء.

في وعاء نضيف الطحين والكاكاو ونقلب جيدا ثم نضيف البيكنج بودر والفانيليا.

نضيف الدقيق ومزيج الكاكاو إلى باقي المكونات ثم ابدئي بالخلط ببطء.

نفرغ محتويات الكيك بالشكل ويستقر جيدًا.

ضعيها في الفرن حتى تنضج بالكامل.

تزيين البراونيز بوضع شرائح من صوص الكراميل فوقها وتقطيعها إلى قطع صغيرة.

مكونات صوص الكراميل

كوب ونصف من السكر الأبيض.

ثلاثة أرباع كوب من الماء.

ثلث كوب من كريمة الطبخ.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا

طريقة تحضير صوص الكراميل