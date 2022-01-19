أسهل طريقة لعمل الجبنة الكيري في البيت وبمكونات اقتصادية والطعم لايقاوم

يعتبر الجبنة الكيري من أفضل أنواع الجبن التي يفضل تناولها الكثيرين وخاصةً الأطفال، وتعتبر الجبنة الكيري من أكثر أنواع الجبن فائدة حيث أنها تحتوي على نسبة كبيرة من اللبن الذي يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن اللازمة لبناء جسم الأطفال، كما أنها تحتوى على نسبة من الكاليسيوم والتي تعمل على تقوية العظام والأسنان، فيمكنك عمل هذا النوع من الجبنة بطريقة مبسطة من خلال متابعتك للمقال.

طريقة عمل الجبنة الكيري

إصنعي الجبنة الكيري بنفسك في المنزل وحافظي على نظافة وجودة الأطعمة التي تتناولها عائلتك، وإليك بعض طرق الجبنة الكيري.

الجبنة الكيري بالقشطة

قومي بعمل الجبنة الكيري بالقشطة بالطريقة التالية:

المكونات:

كوبان كبيران من اللبن الحليب.

أربع ملاعق كبيرة دقيق أبيض متعدد الإستخدامات.

نصف كوب من الزبدة الصفراء.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

القليل من ملح الطعام.

ملعقتان صغيرتان من القشطة.

أربع مكعبات من الجبن الكيري الجاهزة.

الطريقة:

في الكبة الخاصة بك ضعي اللبن الحليب.

أضيفي إليه الخل، وإضربيهم.

قومي بإضافة الزبدة الصفراء، وأكملي الخفق.

أضيفي إليهم الملح ثم ضعي قطع الجبن الكيري الجاهزة.

إخفقي معهم ملاعق القشطة وإخفقي جيداً.

أخيراً قومي بوضع الدقيق الأبيض، وأخفقي جيداً.

ضعي كمية الخليط في قدر على نار هادئة.

إنتظري إلى أن يكون الخليط متماسك.

قومي بوضع الخليط في قالب مستطيل.

ضعي القالب في الثلاجة، ثم قطعيه إلى مكعبات صغيرة تناسب إستخدامك.

الجبنة الكيري بكريمة الطبخ

يمكنك عمل الجبن الكيري بطريقة بسيطة بإستخدام كريمة الطبخ بالطريقة التالية:

المكونات:

نصف كوب من اللبن الحليب الغني بالدسم.

نصف كوب من كريمة الطبخ.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.

ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

الطريقة: