إعملي الفراخ المشوية بالتتبيلة السرية الشهية

الفراخ المشوية تعد وجبة لذيذة وشهية ويعشقها ويرغب بها الجميع، يمكن تناولها كوجبة غذاء و لا غنى عنها في مائدة العزومات والمائدة الرمضانية ويمكن تناولها في المتنزهات، وينصح فتناولها في فترات الدايت لكونها قليلة السعرات الحرارية، واليوم سوف نتناول أكثر من طريقة لعمل الدجاج المشوي بتتبيلة شهية ولذيذة.

مكونات الفراخ المشوية على الفحم:

دجاجة.

ملح.

فلفل أسود.

4 حبة بصل.

نصف كوب صلصة.

شطة (إختياري)

2 ملعقة عصير ليمون.

ملعقة كزبرة.

ملعقة كمون.

ملعقة بابريكا.

بهارات دجاج.

كركم.

فصوص ثوم مفروم.

طريقة عمل الفراخ المشوية على الفحم:

نقوم نخلط جميع البهارات معاً ثم نضيف الصلصة. نضيف إلى المكونات السابقة البصل المفروم، والثوم المفروم ونقلب. نضع عصير الليمون والخل ونخلط المكونات جيدًا حتى تتجانس. نقوم بغسل الدجاجة وتقطيعها نصفين ونتركها في وعاء به ماء وخل وملح وليمون لربع ساعة. نقوم بتصفية الدجاجة جيداً ونتبلها بالخلطة السابقة ونتركها في الثلاجة على الأقل 3 ساعات. يفضل تركها في التتبيلة في الثلاجة ليلة كاملة. نقوم بوضع الدجاج على الفحم ونتركها حتى تنضج تماماً مع التقليب المستمر على الوجهين. يمكن وضع الدجاج في صينية ونغلق بالورق الفويل وندخلها الفرن حتى تنضج.

نتناولها بجانب مقبلات وأرز بسمتي وسلطة خضراء.

مكونات الفراخ المشويه بالزبادي:

دجاجة مقطعة.

4 حبة طماطم.

3 حبة بصل.

8 فصوص ثوم مفروم.

2 علبة زبادى.

2 ملعقة خل.

3 ملعقة زيت الزيتون.

ملعقة كمون.

نصف معلقة صغيرة جوزة الطيب.

ملعقة كزبرة جافة.

ملعقة زنجبيل مطحون.

ملح.

فلفل أسود.

شطة(إختياري).

طريقة عمل الفراخ المشوية بالزبادى: