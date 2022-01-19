ضاع عمرنا في تقطيع الكرنب غلط.. طريقة عبقرية لتقطيع الكرنب بسرعة الصاروخ أكتر من 5 كرنبات في دقائق

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طريقة تقطيع الكرنب بسرعة الصاروخ هي منا سنتحدث عنه بالتفصيل من خلال ما يلي ذكره من تلك الفقرات والتي نهتم فيها بعرض مختلف الخطوات التي تساعد في الحصول على الكرنب مقطع وجاهز تماما على السلق حيث تعتبر الطريقة المعتادة لسلق الكرنب من الطرق التي تهدر الوقت ولكن مع تلك الطريقة المقبلة سيكون من اليسير جدا على ربات البيوت أن تقمن بالتحضير لوصفة الكرنب والسلق السريع للورق من دون الحاجة إلى تقطيعه بطريقة صعبة قد تهدر من الورق المتوفر للحشو السريع بعد التقطيع بأفضل طريقة.
طريقة تقطيع الكرنب بسرعة الصاروخ
طريقة التقطيع الكرنب وبسرعة الصاروخ من الممكن أن تتم من خلال خطوات بسيطة تغني عن الاعتماد على أي طريقة أخرى حيث أن الاعتماد على أي طريقة أخرى قد يعطل ربة المنزل عن عمل الوصفة بسرعة ومن خلال الاستخدام لسكين التقطيع للخضر مع الفلانشة يسهل عليك التحضير للورق وتقطيعه وبسرعة الصاروخ ومن خلال الآتي أهم الطرق لتحضير الورق وتقطيعه حتى يكون جاهز على السلق.
خطوات تقطيع الكرنب بسرعة
من أسهل الخطوات التي من الممكن عن طريقها أن يتم التجهيز للورق وتقطيعه ما يلي ذكره في النقاط القادمة:
- في البداية علينا أن نقوم بالتحضير للكرنبة المراد تقطيعها.
- الخطوة التالية هي الإزالة التامة لأي ورق لا يمكنننا الاستفادة منه يغطي الورق الجيد للكرنبة من الداخل والتخلص تماما منه للتيسير من عملية التقطيع.
- الطريقة الأسرع والأفضل ليست هي التفكيك للورق فعليك ترك الكرنبة سليمة تماما.
- فقط أحضريها على الفلانشة الخاصة بالتحضير وقومي باستعمال السكين.
- أزيلي رأس الكرنبة تماما وحاولي الاحتفاظ بالكرنبة سليمة تماما.
- ضعي الكرنبة في وضعها المعكوس أي أن الرأس اتجاهها للأسفل.
- من نهاية الكرنبة قومي بعمل خطوط عميقة بالسكين خطوط بالطول وخطوط بالعرض وهذا ما يجعل الكرنبة مقطعة بالكامل في لحظات ومقسمة لمربعات متساوية تقريبا في حجمها.
- السلق يكون باستعمال الماء المغلي مع الكمون ومن الممكن أن يسلق الورق بالكامل في داخل الميكرو ويف بعد أن تتم تعبئته بداخل كيس حراري.
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