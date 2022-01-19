نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تصدقي مفعول ملعقة خميرة لفرد وتنعيم الشعر الخشن في 30 دقيقة اقوي كيراتين منزلي للشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيراتين الخميرة لفرد الشعر الخشن من أهم وصفات الكيراتين التي من الممكن الاعتماد عليها للحصول على الشعر خالي تماما من أي تجعد وتعتبر الوصفة من الوصفات المثالية والتي تساعد في جعل الشعر خالي تماما من التجعد حيث تعد وصف الخميرة من أهم الخلطات الطبيعية والتي لها دور في التحسين من لون وملمس الشعر ودرجة لمعانه، ومن خلال المزج الجيد كما بين مكونات وصفة الخميرة نحصل على درجة الخليط المطلوبة لقوام يسهل فرده على الشعر وإليكم عبر الآتي أهم مكونات وصفة الكيراتين والطريقة المتبعة للتحضير.

كيراتين الخميرة لفرد الشعر الخشن

كيراتين من الخميرة مع بعض المكونات الأخرى لفرد الشعر الخشن من أهم وصفات الكيراتين الطبيعية والتي لها دور في التحسين من ملمس الشعر والتخلص تماما من ملمسه الخشن وهذا ما ييسر من التحضير للوصفة للحصول على أفضل نتيجة على الشعر والمقدار المطلوب تحضيره يكون كما يلي:

مكونات وصفة الخميرة لتنعيم الشعر

من الممكن أن يتم التحضير للوصفة من خلال استعمال مكونات بسيطة وتلك المكونات تعد ضرورية للتخلص نهائيا من الشعر المجعد الخشن، ومن خلال الآتي أهم مكونات خليط الخميرة:

ملعقة من الخميرة.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت السمسم.

ملعقة من العسل.

ملعقة من النشا.

ملعقة من زيت الجرجير.

ملعقة من الدقيق.

ماء فاتر.

طريقة التحضير للوصفة

من الممكن أن يتم التحضير للوصفة من خلال استعمال المكونات سالفة الذكر ولا بد من الخلط الجيد ما بين مختلف المكونات وهذا للحصول على المزيج الكريمي الناعم والخالي تماما من التكتلات وبالتالي يكون سهل التطبيق على الشعر، ومن الممكن أن يتم التطبيق الجيد للوصفة على الشعر مع تدليك كل خصلات الشعر باستعمال الخليط تغطية الشعر تماما مدة لا تقل عن نصف ساعة وبعدها ينبغي غسل الشعر جيدا باستعمال الماء الفاتر مع القليل من الشامبو الطبيعي، وتعد الوصفة سريعة التحضير كما أنها تعد من بين أهم الوصفات التي تعد سريعة الأثر أيضا على الشعر كما لها أثر مقوي للشعر.