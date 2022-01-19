في 10 دقائق تخلصي من سواد منطقة البيكيني وبين الفخذين وإزالة البقع الداكنة نهائياً

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عمر شويل - جدة الخلطات السحرية التي تبحث عنها الفتيات وخاصةً في مرحلة ما قبل الزواج حيث تسعى كل فتاة إلى الحصول على لون فاتح للمناطق الحساسة، وهي منطقة تحت الإبط ومنطقة العانة وما بين الفخذين حيث يبدو عليها الإسمرار، وذلك يرجع إلى عدم الإهتمام بترطيب تلك المناطق وعدم تهويتها وإستخدام كريمات مزيلة للشعر تضر بالمنطقة، وفي هذا المقال سنقدم طرق مختلفة لتفتيح المناطق الحساسة.

خلطة لتفتيح المناطق الحساسة

إسمرار المناطق الحساسة أمر مزعج، وتسعى حواء إلى البحث عن وصفات طبيعية تعمل على تفتيح بشرة المنطقة الحساسة، وهناك مجموعة مختلفة من الخلطات بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات متوفرة وبأسرع وقت مما يجعلك تنبهرين من النتيجة.

عصير الخيار لتفتيح المناطق الحساسة

الخيار من الخضروات الغنية بفيتامين أ الذي يعمل على تجديد خلايا البشرة، كما يعزز عمل مادة الميلانين الموجودة في الجلد، وإستخدامه بالطريقة التالية:

المكونات:

خيارة مقطعة.

ربع كوب ماء ورد.

الطريقة:

قطعي الخيارة وضعيها في الخلاط ومعها ماء الورد، وإضربي جيداً.

ضعي من الخليط على المنطقة الحساسة لمدة نصف ساعة.

إغسلي المنطقة الحساسة بالماء، وجففيها جيداً.

كرري الوصفة مرتين أسبوعياً، وستلاحظين الفرق.

خلطة زيت الزيتون مع ماء الورد

يعد زيت الزيتون من الزيوت التي تساعد على تجديد خلايا البشرة، ويمكن تطبيق الخلطة كالتالي:

المكونات:

نصف كوب من ماء الورد.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ربع كوب من بودرة الأطفال أو كما تسمى بودرة التلك.

الطريقة:

في إناء على النار قومي بتسخين زيت الزيتون مع ماء الورد.

عند الغليان ضعي بودرة الأطفال.

قلبي حتى تحصلي على قوام كريمي متجانس بدون كتل.

إفركي المنطقة الحساسة بحركات دائرية لمدة ربع ساعة.

إغسلي المنطقة الحساسة، وجففيها برفق.

طبقي الخلطة يومياً، وستجدين نتيجة واضحة.

الخيار مع عسل النحل

يستخدم الخيار مع العسل في خطوات بسيطة حيث يعطي نتيجة سريعة، والطريقة كالتالي:

المكونات:

حبة من الخيار مقطعة شرائح.

كمية من عسل النحل.

الطريقة: