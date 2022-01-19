مشروب معجزة لطرد البلغم وعلاج الكحة الحادة والمزمنة ونزلات البرد بدون أدوية خلال يومين فقط

اثناء فصل الشتاء ‏بشكل خاص يعاني الكثير من الناس من نزلات البرد القوية التي يصعب التخلص منها ومع انتشار فيروس كورونا اصبح ‏الكثير من الناس يخشون من الإصابة بنزلات البرد ويحاولون بشتى الطرق القضاء عليها، ‏وبالفعل لا بد من محاولة التقليل من الأعراض التي تكون مصاحبة نزلات البرد خصوصا الأعراض التي بسبب الماء كبيرة للإنسان مثل عرض البلغم وأعراض السعال لأن هذه الأعراض لها بعض الأعراض المضافة التي يمكن أن تسبب مشاكل اكبر الإنسان لذلك لابد من التخلص بالعديد من الطرق ‏ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد مشروب يساعد على التخلص من الأعراض البلغم ويحاول أيضا تخفيف أعراض البرد بشكل كبير ‏وهذا المشروب يتكون من العديد من المكونات الطبيعية التي تساعد على التخلص من البلغم وإزالة المادة المخاطية التي تكون موجودة فيه ‏سنتحدث عن مكونات هذا المشروب وطريقة اعداده بالتفصيل.

‏مكونات إعداد مشروب التخلص من البلغم

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فيما يلي سنتحدث عن بعض المكونات التي نحتاج إليها أثناء إعداد مشروب تخلص من البلغم وجميع هذه المكونات الطبيعية و تساعد على التخلص من المادة ال كمخاطية الموجودة في البلغم وتعمل على إذابتها أيضا، ‏ويمكن الاستمرار على هذا المشروب حتى نتخلص من أعراض البلغم تمامًا وفيما يلي سنتحدث عن جميع مكونات هذا المشروب وهي:

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ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الشمر

شرائح من الليمون.

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طريقة إعداد مشروب التخلص من البلغم ونزلات البرد

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فيما يلي سنتحدث في بالتفصيل على طريقة التخلص من البلغم باستخدام هذا المشروع وهذه الطريقة هي:

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