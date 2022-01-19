مكون سحري لعلاج الهالات السوداء تحت العين ضعيه ليلاً وفي الصباح لن تصدقي النتيجة

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عمر شويل - جدة تعاني الكثير من النساء من وجود هالات سوداء أسفل العين، وقد يرجع ذلك للعديد من الأسباب، ومن أهمها التعرض الدائم لأشعة الشمس التي قد تؤثر على هذه المنطقة نظرًا لحساسيتها، ولذلك فدائمًا مايفضل استخدام المواد الطبيعية التي قد يكون لها تأثير في التخفيف من اسمرار هذه المنطقة، وتهدئتها وتوحيد لون البشرة بشكل كامل، واليكم بعض هذه الوصفات يمكن التعرف عليها من خلال متابعتنا.

وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء

لا داعي لاستخدام مستحضرات التجميل لإخفاء الهالات السوداء فيمكنك التخلص من ذلك واتباع بعض الوصفات الطبيعية التي قد تحمي منطقة محيط العين، وتساعد في تفتيحها وترطيبها بشكل طبيعي ومن أهم هذه الوصفات ما يلي:

عصير الخيار والليمون

الخيار يساعد على ترطيب هذه المنطقة، والتقليل من الانتفاخات التي قد تتواجد بها، كما أن الليمون له دور فعال في تفتيح المنطقة وإعادة لونها الطبيعي، وطريقة الاستخدام والتطبيق كالتالي:

اخلطي بعض شرائح الخيار، مع ملعقتين من عصير الليمون جيدًا.

يمكنك خلط المزيج في الخلاط حتى يصبح ناعم متجانس.

أحضري قطعتين من القطن وضعي عليهم كمية من الخليط، ثم ضعيها في منطقة محيط العين مثل الكمادات.

اتركيها لمدة ربع ساعة.

ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

ينصح بتكرار هذه الوصفة كل يوم للحصول على أفضل نتيجة.

ماسك الطماطم

الطماطم تعيد لبشرتك النضارة والجمال، وتساعد في تهدئة محيط العين، وتفتيح هذه المنطقة واستخدامها كالتالي:

اهرسي قلب ثمرة من الطماطم جيدًا.

أضيفي إليها ملعقة من عصير الليمون.

ضعي المزيج على قطعتين من القطن.

وزعي بهذا القطنة الخليط على منطقة أسفل العينين.

اتركي الخليط لمدة نصف ساعة.

اغسلي عينيك جيدًا بالماء الدافيء.

استخدام عصير البرتقال الطبيعي

يحتوي عصير البرتقال على فيتامين أ و ج والذي لهم تأثير فعال في تهدئة الجلد، والتخلص من الهالات السوداء، وطريقة استخدامه كالتالي: