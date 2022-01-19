نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحر مفعول مكون تبييض الأسنان وإزالة الجير والأصفرار نهائياً في 5 دقائق لأسنان ناصعة البياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة ظهور الأسنان بشكل غير لائق قد ينتج عنه الكثير من الاحراج، فان الاسنان البيضاء تعطي شكل وجمالًا الوجه كله لذلك يتم البحث بشكل دائم سواء من النساء أو الرجال عن طرق طبيعية لتبيض الاسنان والتخلص من طبقة الجير المتراكمة التي تعطي شكل غير مرغوب فيه، ومن خلال المقال قد جئنا لكم بأهم الوصفات الطبيعية التي تحقق ذلك بكل سهولة.

وصفات طبيعية لتبيض الاسنان وتنظيفها

هناك بعض المواد الطبيعية التي لها دور فعال في التخلص من اصفرار الاسنان، وجعلها بيضاء نظيفة، والتي لا تحتاج إلى تكاليف فهي متواجدة في كل منزل ومن أهم هذه الوصفات ما يلي:

استخدام صودا الخبز لتبييض وتنظيف الاسنان

يمكنكم استخدام صودا الخبز للقضاء على طبقة الجير التي قد تعطي اللون الأصفر للاسنان، كما أنه يساعد أيضًا في التخلص من التسوس، وطريقة الاستخدام كالتالي:

أضيفي ملعقة من صودا الخبز، مع ملعقة من ملح البحر.

اخلطي هذه المكونات مع بعض، ثم ضعي على فرشاة الاسنان معجون الاسنان بالشكل المعتاد ثم غمس الفرشاة في هذا الخليط.

ادعكي اسنانك جيدًا بهذا الخليط ثم اشطفيها بالماء كالمعتاد.

كرري هذه الوصفة بشكل يومي.

وصفة خل التفاح لتبيض الاسنان

خل التفاح له قدرة فائقة في قتل البكتيريا والتخلص من اي فطريات قد تتراكم على الفم، والأسنان، لذلك فيمكن ايتامه بشكل يومي لتنظيف الاسنان والفم، والتخلص من البقع الموجودة في الأسنان ويجعلها نظيفة وبيضاء وطريقة الاستخدام كالتالي:

قومي بتخفيف ملعقتين من خل التفاح بكوب من المياه.

استخدمي هذا الخليط في المضمضة بشكل يومي.

وسوف تحصلين على أفضل نتيجة في وقت بسيط.

استخدام زيت جوز الهند لتبييض الأسنان

زيت جوز الهند من أهم الزيوت الطبيعية متعدد الاستخدامات، والذي أصبح له دور فعال في تبيض الاسنان، والتخلص من البكتريا أو طبقة البلاك التي قد تتواجد على الأسنان فتعطي اللون الأصفر والشكل الغير مرغوب فيه وطريقة الاستخدام كالتالي: