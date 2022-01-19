طريقة عمل المنسف الأردني والفلسطيني باللحم أسرار لا يعرفها الملايين

طريقة عمل المنسف الأردني والفلسطيني باللحم في خطوات سريعة وسهلة من اجل الحصول اطعم منسف هذا الطبق الذي يعد الوجبة الشعبية في الأردن ومنطقة الشام فضلا عن تواجده بشكل كبير في فلسطين والعراق وسوريا، لذا تجد في السطور التالية كيفية عمل المنسف بالطريقة الأردنية والطريقة الفلسطينية.

طريقة عمل المنسف الأردني بالفريك

المقادير والمكونات المطلوبة:

كوبين ونصف من الفريك.

واحد كيلو جرام من اللحم.

زيت.

سمنة.

قليل من الماء.

بصلة.

قرنفل.

مكعب مرقة.

هيل.

قرفة.

ورق غار.

طريقة تحضير المنسف بالفريك

نقوم بوضع الوعاء على النار مع إضافة الزيت والسمنة.



ثم نضع البهارات والبصل مع التقليب على النار.

القيام بعد ذلك بالتتبيل بإضافة الملح والفلفل الأسود ثم نضيف الماء ونترك اللحم على النار حتى يتم التطيب أو النضج.

وضع وعاء جديد علي النار فيه الفريك مع التقليب وإضافة السمن، ثم نضع مرق اللحم ونتركه حتى التطيب أو النضج.

نقوم بتتبيل الفريك بإضافة الملح في طبق التقديم ونقوم بتوزيع رص اللحم المحمر علية ويتم تقديم ساخناً علي صينية التقديم بالهناء والشفاء.

طريقة عمل المنسف الفلسطيني

يتم إعدادها المنتشر باللحم الضأن أو الأغنام، بعد تجهيز المكونات أو المقادير التالية:



نصف كوب بقدونس مفروم.

معلقتين زيت نباتي أو سمنة.

رشه ملح للمذاق.

كوب من المكسرات المقلية فول سوداني، لوز، صنوبر

كيلو زبادي.

اربع أكواب أرز.

بصلة مقطعة لشرائح.

نصف كرة من الجديد.

ورق غار.

ثلاثة لتر ماء.

اثنين كيلو وربع من اللحم الضأن أو الأغنام حسب الرغبة.

معلقة عصفره.

ست حبات هيل.

معلقتين من الكركم، الفلفل الأسود ، أكليل الملك، الحلبة، ونذكركم بطريقة عمل المنسف السعودي.

طريقة تحضير المنسف الفلسطيني

تقطيع الجميد إلى قطعٍ أو صغيرة ونقوم بنقعه في الماء الدافئ لمدة ساعة قبل الطهي بالقدر.

يتم وضعة في قدر منفصلٍ، ونقوم بنقع الأرز في ماءٍ لمدة نصف ساعة ، ثم نقوم بتصفيته.

في قدر آخر، ونذكركم برابط طريقة عمل المكرونة الحمرا. نضيف اللحم والبصل وأوراق الغار والهيل والماء المتبقي والطهي لمدة ساعة حتى ينضج اللحم. وضع الجميد مع الزبادي في الخلاط حتى ونضربه حتي يكون سائل ناعم. يتم إضافة خليط الزبادي والجميد في قدر على النار مع التقليب حتى يصل إلى الغليان، ثم نقوم بتهدئة درجة الحرارة. وضع قطع اللحم ومكونات التوابل المطحونة، وثلاث أكواب من مرق اللحم إلى الزبادي ويترك على نار هادئة حتي لتندمج النكهات، واليك طريقة عمل الكبدة الاسكندراني. نضع في قدر علي النار اخر، اربع أكواب من مرق اللحم بعد إضافة اثنين من الهيل والعصفر وبعض الملح. ونقوم بإضافة الأرز مع القيام بغلي الخليط مجددًا. ثم القيام بتقليل درجة الحرارة وتركها حتى النضج ويصبح الأرز متطيب. نقوم في طبق التقديم بوضع طبقة من الخبز وأضافه ملعقة من صلصة الزبادي فوق الخبز، ثم نضيف الأرز بالتساوي. تحمير المكسرات في الزيت أو السمن. ثم يتم وضع الزبد الذي تم به قلي المكسرات علي الأرز، واليك طريقة عمل البيتزا. يتم تزيين الأرز بالبقدونس و بالمكسرات مع تقديم صلصة الزبادي بالهناء و العافية.

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