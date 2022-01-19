نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون تعب.. تنظيف البط والوز من الزفارة والريش مكون سحري خطير في ثواني هتبقي زي القشطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنظيف البط من الريش الصغير من الممكن أن يتم من خلال الاتباع لخطوات بسيطة وتلك الخطوات تساعد بشكل كبير ربة البيت في أن تحصل على البط وكل نوعيات الدواجن خالية تماما من تواجد الريش وهذا ما يجعل البط أو نوعيات الطيور المختلفة بعد الطهي تكون بطعم مميز وتكون صالحة للتناول لذا نقدم إلى كل ربات البيوت أفضل الطرق التي لها دور في مساعدتهن على أن تقمن بالتنظيف لطيور البط والدجاج من الريش مهما كان الريش صغيرا أو صعب الإزالة وبمكونات بسيطة يكون من السهل عليكِ التنظيف التام لجلد الدواجن والبط من أي توجد للريش.

تنظيف البط من الريش الصغير

تنظيف البط من أي تواجد لكل الريش الصغير من خلال عدد من الطرق وتلك الطرق من السهل إتمامها في البيت لأنها بشكل كامل تعتمد على مكونات طبيعية وعادية موجودة بكثرة وبشكل وفير في المنزل ومن أهم تلك الطرق القوية في التنظيف للدواجن وكل نوعيات البط من أي ريش قصير ما يلي مما سنقوم بعرضه من الفقرات القادمة:

تنظيف البط من الريش باستعمال الردة

من المعروف أن الملمس الخاص بمكون الرد يعد خشن من السهل من خلاله أن نقوم بالتنظيف التام للبط من أي تواجد للريش القصير حيث يكون من السهل أن يتم التحكم في البطة أثناء تنظيفها وبروز الريش جيدا حيث تحتاجين إلى حوالي نصف كوب من مكون الردة مع تدليك جسم البطة بشكل جيد باستخدام هذا المكون ومن ثم يكون من اليسير التحكم في الإزالة بشكل جيد وملحوظ للريش القصير والنامي تحت سطح الجلد ومن ثم يتم الغسل الجيد للبطة وإزالة ما تحتوي عليه من أي زغب أو ريش يكون صغير أو مختفي تماما تحت المسام لجلد أي نوع طيور وأهمها البط.

تنظيف البط من الريش بالملح الخشن

من الوصفات الممتازة المنظفة للبط من الريش والمطهرة للجلد حيث يساعد الملح في تطهير تام للبطة من الداخل والخارج وظهور الريش المختفي تحت الجلد بحيث يسهل التحكم بالتقاطه سريعا ثم غسل البط ويكون صالح بعدها للاستخدام.