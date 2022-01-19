أسهل طريقة لعمل فطائر الطاسة السريعة بأقل التكاليف بالمنزل

فطائر الطاسة السريعة، هي فطائر سهلة وسريعة لها قوام طري ولذيذ تعتبر من الفطائر التي يتم تسويتها باستخدام المقلاة دون الحاجة إلي الفرن، مكونات سهلة جداً ولا يخلو أي بيت منها فهي عبارة عن دقيق وسكر ورشة من الملح والماء الدافئ، يتم تجهيزها على شكل فطيرة على شكل دائرة أو على شكل مربعات يتم تقديمها مع الجبن أو العسل في وجبة الإفطار أو يمكن رشها بالسكر وتقديمها مع الشاي أو أي نوع من المشروبات الساخنة، فهي مناسبة لكل الأوقات فهي من الفطائر الخفيفة التي يمكننا تقديمها للأسرة في وجبة العشاء فهي خفيفة ولذيذة ومناسبة جداً، ويمكن تقديمها محشية بحشوات مختلفة مثل فطائر الطاسة الشهية باللحمة المفرومة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطائر الطاسة السريعة بأبسط الطرق وأبسط المكونات.

مكونات عمل فطائر الطاسة السريعة

تتكون الفطائر من مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة وهي كما يلي:ـ

كيلو دقيق أبيض فاخر.

ملعقة كبيرة سكر.

رشة ملح.

2 كوب ماء دافئ للعجن.

ربع كوب سمنة مذابة.

ربع كوب زيت نباتي.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

طريقة التحضير

يتم تحضير فطائر الطاسة السريعة بأقل تكلفة خطوة بخطوة بالمنزل باتباع الخطوات الآتية:ـ

نحضر العجان الكهربائي ونضع الدقيق بعد نخله ثم يضاف الملح والسكر ونقلبهم جيداً. ثم نضيف الماء بعد ذلك بشكل تدريجي مع العجن المستمر لمدة 10 دقائق حتي نحصل علي عجينة متماسكة ومطاطية. نضع بعد ذلك العجين في وعاء لكي يرتاح قليلاً لمدة 10 دقائق، ثم نخلط ربع كوب من السمنة مع الزيت في وعاء صغير ثم نضيف إليه ملعقة بيكينج بودر ونخلط المكونات جيداً. ثم نقسم العجينة الي أربع كور متوسطة الحجم ويضغط عليها باليد حتي يتم اخراج الهواء منها وتدهن جيداً بخليط السمنة والزيت. نفرد العجينة علي سطح صلب ونستمر بالفرد بواسطة النشابة حتي تصبح بسمك رقيق جداً. ندهن وجه الفطيرة بخليط السمنة والزيت والبيكنج بودر ونشد الأطراف من جميع الجهات الأربعة. ثم تطبق أطراف العجينة على شكل مربع، ثم يتم الضغط عليها باليد من الوسط إلي الخارج، ثم نكرر ذلك مع كل كور العجين.

طريقة التسوية

نحضر مقلاة واسعة غير لاصقة ونضع بها ملعقة سمنة ونضعها علي النار حتي تسخن تماماً. ثم نضع الفطيرة ونتركها علي نار هادئة حتي نحصل علي اللون الذهبي من الأسفل ثم نقلبها علي الجانب الآخر ونتركها حتي تنضج وتأخذ نفس اللون. نخرجها من الطاسة ونغطي الفطائر لبضع دقائق ثم تقدم بالهنا والشفا.

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