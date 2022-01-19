بكوب دقيق اعملي كيلو بسكويت بدون ماكينة ولا بيض مقرمش ودايب جدا أحسن من بتاع الحلواني

البسكويت من الاصناف هي خفيفة ولذيذة التي يمكن اعدادها في المنزل حتى يتناولها الأطفال بشكل مستمر كما أنها لا تستغرق وقتا طويلا ويكون لها طعم لذيذ ‏ويمكن تقديمها مع بعض الأشياء الأخرى أو تقديمها للضيوف ‏مع القهوة او الشاي ولكن هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها إعداد البسكويت وجميع هذه الطرق الجديدة مختلفة ولكن في هذا المقال بتحديد سنتحدث عن طريقة إعداد بسكويت الزبدة الشهي ‏الذي يتم اعدادها بطريقة مميزة ومختلفة حتى يكون لهُ ‏طعم لذيذ ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريق يمكن من خلالها إعداد ‏بسكويت الزبدة بطرق بسيطة وسنتحدث أيضا عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع أداة بسكوت زبدة.

‏مكونات إعداد بسكويت الزبدة في المنزل

بسكوت زبدة من المكونات التي يحب الأطفال شراؤها من الخارج ولكن هناك العديد من الطرق البسيطة السهلة التي يمكن من خلالها إعداد بسكويت الزبدة بطريقة سريعة وفيما يلي سنتحدث عن مكونات عديدة ‏نحتاج إليها أثناء إعداد بسكويت زبدة وهذه المكونات هي

½ ملعقة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من الباكنج بودر.

100جرام من الزبدة.

ثلاث أكواب من الدقيق.

علبتين من الزبادي

ثلاث حبات من البيض أن وجد

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طريقة إعداد بسكويت الزبدة في المنزل

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد بسكوت زبدة وهذه الخطوات هي:

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