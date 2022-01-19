تخلصي من السيلوليت ونظفي البشرة بعمق بهذا المكون السحري واحصلي علي بشرة لا تقاوم

البشرة النقية الصحية التي تشع بالنضارة والإشراق من المؤكد أنها ما يطمح إليه الكثير من الناس، ولا شك أن المظهر مهم جدا لتعزيز الثقة بالنفس والجلد أكبر عضو في جسم الإنسان والعناية به ضرورية، واليكم في هذا المقال طرق للعناية الممتازة بالبشرة بمكون بسيط متواجد في بيتونا جميعا على الأغلب وهو البن.

احصلي على بشرة نقية خالية من كل العيوب

باستخدام البن يمكنك إعداد ماسكات للبشرة للتخلص من المشاكل المختلفة فللبن فوائد كثيرة مضادة للأكسدة والعناصر الغذائية المفيدة سواء تناولها كمشروب أو استخدامها في عمل ماسكات للبشرة والتجميل.

إزالة البقع الداكنة وتوحيد لون البشرة وإزالة خلايا الجلد الميت لأفضل تنعيم للبشرة

المكونات عبارة عن ملعقة كبيرة قهوة ملعقة كبيرة زبادي.

نخلطهم القهوة والزبادي معا ويوضع على البشرة ونقوم بالتدليك فقط لمده خمس دقائق ثم تترك على الوجه لمده

عشر دقائق حتى تجف ثم يترك الوجه ويغسل بالماء الفاتر. فستلاحظين الفرق ولون الوجه ونضارته يمكنك استخدامه مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج سريعة.

لا يحتاج هذا الماسك لأي كريمات ترطيب بعده بالرغم من إزالته للجلد الميت وتنظيف البشرة، إلا أنه يحتوي على الزبادي وما فيه من دهون كافية لترطيب البشرة بعد تنظيفها.

التخلص من السيلوليت وتخلصي من الجلد الميت وأحصلى على أفضل تنظيف للبشرة