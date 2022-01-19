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عمر شويل - جدة ماسك الخيار لترطيب البشرة وتغذيتها ومنع ظهور التجاعيد لبشرة منعشة، يعد الخيار من أفضل طرق الترطيب الطبيعية التي يرغب استخدامها الكثير من الفتيات وخاصة في فصل الشتاء البارد، حيث أن البشرة في ذلك الفصل تحديداً تفقد الكثير من العناصر المفيدة، وتكون بحاجة إلى التغذية وهو ما يتوفر في ماسك الخيار، كما يتميز الماسك بسهولة تحضيره وتوافر عناصره بالإضافة إلى احتوائه على الكثير من العناصر الغذائية الضرورية للبشرة، كما يمنح الماسك البشرة التفتيح والنضارة ويقاوم ظهور البقع الداكنة أو تجاعيد الوجه والتي تسبب إزعاج كبير.

أقوي ماسك لترطيب وتغذية البشرة ومقاومة علامات الشيخوخة

يعتبر ترطيب البشرة من أهم الأمور التي تحرص عليها العديد من النساء للحفاظ علي جمال الوجه.

ولهذا تقوم باستخدام منتجات كيميائية عديدة لحماية البشرة من الجفاف والذي يجعلها تبدو باهتة وأكبر عمراً.

ولذلك يعد ماسك الخيار من أهم العناصر والمواد الطبيعية التي تساعد على ترطيب البشرة والحفاظ على صحة الجلد بنسبة كبيرة.

نظراً لاحتوائه علي الكثير من المواد الطبيعية والفيتامينات التي تحمي البشرة وتحد من ظهور التجاعيد والخطوط.

لذا يتم الاعتماد على الخيار في جميع مستحضرات التجميل للاستفادة من خواصه العلاجية في ترطيب البشرة وتفتيحها.

طريقة إعداد ماسك الخيار والزبادي لترطيب وتغذية البشرة

تسعى الكثير من الفتيات في الحصول على وصفات طبيعية تساعد على ترطيب البشرة بشكل طبيعي كما تساهم على تفتيح البشرة.

وتتميز تلك الوصفة بأنها تغني عن شراء مستحضرات التجميل الباهظة ويمكن تحضيرها كما يلي:

مكونات الماسك

ملعقة كبيرة الحجم من الزبادي المنزوع الدسم.

ثمرة خيار صغيرة الحجم.

طريقة التحضير

نستطيع بسهولة إعداد وصفة طبيعية لتفتيح البشرة وترطيبها من الخيار والزبادي وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

يتم تقشير ثمرة الخيار وتقطيعها وهرسها جيداً.

ثم يوضع مع ملعقة الزبادي في إناء عميق.

وبعد ذلك يتم مزج الخليط جيداً ويوزع على البشرة عن طريق أصابع اليد والتدليك الدائري.

يترك الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة ثم يغسل بالماء البارد.

تجفف البشرة بمنشفة قطنية ناعمة ويتم وضع الكريم الخاص بترطيب البشرة.

ماسك العسل والخيار لتفتيح البشرة

العسل مرطب فعال للبشرة كما يساعد في إمدادها بالمواد الغذائية الهامة وتنظيفها من الشوائب.

كما يحتوي علي مضادات أكسدة تعزز من صحة الجلد وتعمل علي الحفاظ عليها من علامات التقدم في العمر.

يمكن خلط كل من العسل والخيار معاً لتصنيع ماسك طبيعي للبشرة يساعد على تفتيح البشرة وترطيبها بشكل طبيعي.

مكونات الماسك

نصف كوب من الزبادي كامل الدسم.

2 ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

3 ملاعق صغيرة من الخيار المهروس.

طريقة التحضير