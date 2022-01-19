أسهل طريقة لعمل بسكويت العشر دقائق في البيت بدون تكاليف ومجهود “في أقل وقت ممكن”

يعتبر بسكويت العشر دقائق من أفضل أنواع البسكويت الشائعة في جميع أنحاء العالم حيث أنه يتميز بطعمة المتميز عن غيره من الأنواع وأيضا سهل في تحضير وهذا ما يجعله مميزا ومعروف في مختلف المناطق، ومن هنا في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني سوف نقوم بعرض أفضل طريقة لعمل هذا البسكويت في المنزل وذلك لأن المحرك يشغل اعداد كبيرة جدا في البحث حول طريقة تحضيره، والجدير بالذكر أن هذا البسكويت من أكثر البسكويت الشهير في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا من مميزاته أنه يمكن تحضير في جميع الأوقات ويحضر في المناسبات المختلفة.

طريقة عمل بسكويت العشر دقائق في المنزل

تعد طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق من الطرق التي لا نحتاج فيها إلى مكونات عديدة فهي فقط تحتاج إلى البعض من المكونات الرئيسية التي لا غني عنها في أي منزل ومن هذه المكونات التالي:

ربع كيلو جرام من الطحين متعدد الاستخدام.

مقدار ١٠٠ ملل من الزيت النباتي.

ربع كوب من السكر المطحون أو كمية على حسب رغبة المستخدم.

عدد ثلاث بيضات.

رشة من الفانيليا لعمل رائحة مميزة.

كمية من البيكنج بودر الخالي من المواد الحافظة.

مقدا ١٣٠ ملل من اللبن السائل.

مقدا ١٥٠ جرام من الكاكاو.

طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق

تعد هذه الطريقة من الطرق السهلة لصنع البسكويت والمناسبة لجميع الاش٦خاص حيث أنها تعتبر من الوصفات المسلية والممتعة فهي أيضا لا تحتاج إلي الكثير من الخطوات ومن أبرز الخطوات التي نحتاج اليها هي: