من نص كيلو لحمة عملت 2 كيلو كفتة في الخلاط بدون برغل أو فول صويا بطعم وريحة ولا اجدعها حاتي

كيفتة الحاتي من الأطباق المصرية الرئيسية التي تتميز بالعديد من المميزات لأنها لذيذة ويتم اعدادها في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة رغم أنها تكون لذيذة جدا في المطاعم إلى أننا يمكن أن نقوم بإعداد لها داخل المنزل وتكون تشبه الكفتة التي نشتريها ‏من المطاعم التي يكون لها طعم مميز ومختلف ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد الكفتة الحاتي بالتفصيل المكونات التي نحتاج إليها حتى تصبح الكفتة .

‏مكونات إعدادي الكفتة الحاتي

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عند إعداد الكفتة نلاحظ أن حجم المكونات يتضاعف بسبب اضافة العديد من المكونات الطبيعية والصحية التي تجعل حجب الكفتة كبير ومن خلال نسبة قليلة من اللحم المفروم نستطيع إعداد العديد من أصابع الكفتة:

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ربع كيلو من اللحم المفروم الغنم.

ملعقة من الفلفل الأسود.

رشة ملح من الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة من الريحان.

ملعقة من الكزبرة المطحونة.

¼ كوب من الكزبرة طازج مفروم.

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‏ بصل مفروم طماطم مفروم.

‏طريقة إعداد كفتة الحاتي

ما يميز كفتة الحاتي عن باقي الأنواع انه يتم صنعها من اللحم الذي يخرج من الضلال وليس لهم المعتاد الذي نتناوله، ‏وهناك الكثير من الخطوات التي تساعدنا في إعداد الكفتة وهذه الخطوات هي يمكن أن نستخدم العجانة الكهربائية في طريقة خلط مكونات الكفتة.

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