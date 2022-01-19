ما هي أسهل طريقة لعمل الفطيرة التركية بدون تكاليف

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عمر شويل - جدة أسهل طريقة لعمل الفطيرة التركية هي الطريقة التي تعتمد على خطوات سهلة ويمكن عملها في المنزل، فقد تحتاج الأمهات إلى عمل معجنات سريعة لأطفالها مثل طريقة عمل فطائر اللحم المفروم الشهي والمميز، أو أيضًا طريقة الفطائر المقلية بدون خميرة فهذه الوجبات الشهية تستطيعين عملها عند توفير مجموعة من المكونات الصحية، فتابعونا للتعرف على طريقة معجنات سهلة وسريعة منها الفطائر وكذلك أنواع الفطائر التركية الشهية.

أسهل طريقة لعمل الفطيرة التركية

تعتبر الفطيرة التركية من أسهل الأطباق التي يمكن تجهيزها في المنزل بكل سهولة وباستخدام مكونات متوفرة في المنزل وتتلخص تلك المكونات في:

مكونات الفطيرة التركية

نصف كيلو دقيق.

عدد 1 ملعقة من الخميرة على أن يكون حجم الملعقة صغير.

وعدد 1 ملعقة من ملح الطعام.

عدد 12 كوب ماء دافئ.

كمية مناسبة من زيت الزيتون.

عدد 2 ملعقة من السمسم.

وعدد 1 ملعقة صغيرة من حبة البركة.

عدد 1 بيضة.

خطوات تحضير الفطيرة التركية الهشة

في البداية يجب تجهيز وعاء مناسب لخلط المكونات بداخلة وتحضير العجينة المناسبة ومن ثم:

يوضع كل من الدقيق مع كمية الخميرة المتوفرة وبعد التقليب جيدًا يتم إضافة السكر وكذا ملح الطعام. وبعد التقليب مرة أخرى يتم صنع فتحة صغيرة بمنتصف العجين ويوضع بها الماء. يتم عجن المكونات السابقة باليدين لحين الحصول على عجينة مناسبة. ثم يتم تفريغ محتويات الوعاء على سطح مستوى بعد إضافة القليل من الدقيق عليه، ويتم خلط العجينة باليدين حتى تصبح لينة وسهلة التشكيل. نتابع بإعادة العجينة إلى الوعاء بعد دهنه بكمية مناسبة من الزيت وكذلك إضافة بعض الزيت على وجه العجينة. ونقوم بتغطيتها بقطعة قماش نظيفة وتترك لمدة 90 دقيقة. بعدها يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 230 مئوية.

في الخطوة التالية يتم تقطيع العجينة إلى نصفين ويوضع كل نصف منها على ورق الزبدة ويغطي جيدًا لمدة ربع الساعة، ومن ثم يعاد تشكيلة إلى مستطيل ويغطي مرة أخرى لمدة 10 دقائق.

يليها وضع حبة البركة والسمسم على كل نصف منفردًا ومن ثم يتم إزالة البياض من البيض وخلط الصفار مع كمية مناسبة من الزيت ويدهن به وجه العجينة لكل نصف على حدى، ويتم إدخال العجينة إلى الفرن لحين تحول لونها إلى الذهبي وتترك حتى تبرد.