كريم النشا السحري لتبيض اليدين والرجلين وشد تجاعيد الوجه بأبسط الطرق

كريم النشا لتبييض اليدين والرجلين وشد التجاعيد، يعتبر من أحد أهم وأفضل الوصفات الطبيعية الفعالة للتخلص من التجاعيد، كما أنه يعمل على تفتيح الجلد والبشرة بشكل جيد ويعيد لها حيويتها ونضارتها وذلك بسبب احتوائه على عديد من الفيتامينات والمعادن التي من شأنها الحفاظ على البشرة من الجفاف، وداعاً لمستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالصحة، لذا سوف نقدم لكم اليوم في مقالنا هذا طريقة عمل كريم النشا لتبييض اليدين والرجلين وشد التجاعيد الموجودة بالبشرة فتابعونا.

كريم النشا لتبيض اليدين والرجلين

النشا من أهم وأفضل المكونات التي تعمل على شد الوجه وتخلصك من الترهلات الموجودة بالبشرة أو الجسم، كما تعمل على تبيض البشرة بشكل فعال، وعند مزجها مع بعض المكونات تعمل على تفتيح الجسم والوجه وخاصة أي منطقة داكنة بالجسم.

فوائد النشا للبشرة

تساعد في حماية البشرة من الجفاف ويساهم في تنظيف البشرة والوجه.

تحتوي على فيتامين (أ) الذي من شأنه تفتيح البشرة وتوحيد لونها بطريقة أمنة وفعالة.

لها تأثير كبير في إزالة تجاعيد الوجه وتأخير ظهورها في سن مبكر.

تحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم مما يساعد في تجديد خلايا الجلد.

فوائد ماء الورد للبشرة

يساعد في توحيد لون الجلد.

يعمل على تقليل الاحمرار والالتهابات.

يساعد ماء الورد في ترطيب البشرة.

كريم النشا وماء الورد لتبييض الوجه وشد التجاعيد

المكونات:

عدد ٢ ملعقة كبيرة من ماء الورد.

مقدار عدد ٢ ملعقة كبيرة من مسحوق النشا.

عدد واحد موزة مهروسة.

طريقة التحضير

يتو وضع كلاً من ماء الورد والنشا وثمرة الموز التي تم هرسها مسبقاً ويتم مزجهم جيداً حتى نحصل على قوام كريمي متماسك.

بعد ذلك يتم دهن الوجه جيداً بالكريم الذي تم تجهيزه ويترك لمدة لا تقل عن ١٥دقيقة تقريباً.

بعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء الفاتر وللحصول على نتائج أفضل يفضل تكرار الوصفة من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً.

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قمنا بشرح طريقة عمل كريم النشا لتبييض اليدين والرجلين ومنع التجاعيد ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.