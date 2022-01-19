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عمر شويل - جدة فطائر سميت بعجينة قطنية فطائر تركية بالسمسم هشه وطرية - ثقفني
فطائر سميت تركية الهش بحشو الجبن والطماطم، الفطائر التركية شهية للغاية لأنها خفيفة وهشه وتكون بعجينة قطنية بمكونات بسيطة وسهلة تعد فطائر السميت بالسمسم وتوضع بداخلها الحشو الذي تفضلينها في الغالب تحسن بالجبن موتزاريلا والشيدر، كما إنها تعد بأكثر من شكل وتغلق بالكامل على شكل دوائر مغلقة أو مفتوحة على حسب ذوقك وفرحة أسرتك حضريها لهم، كما أن تلك الفطائر مشبعة جدا كما أن سعراتها الحرارية منخفضة ومشبعة ويمكن لكل أم وربة منزل صنع فطائر السميت بالسمسم بالحشوات المفضلة لديكم وسنعدها معكم خطوة بخطوة بالتفاصيل لإعداد وتحضير أشهى فطائر الأفكار اللذيذ.
طريقة فطائر سميت بالسمسم التركية هشة كالقطن
- نحتاج إلى كوب من جبن الأبيض سهلة الحشو.
- عدد 2 ثمرة من الطماطم مقطعة إلى شرائح.
- عدد 2 قرن فلفل اخضر حار.
- قرن فلفل أخضر بارد.
- عدد 2 كوب ونصف الكوب من دقيق.
- نصف كوب من نشا الأبيض.
- كوب حليب كامل الدسم دافئ.
- كوب من الزيت النباتي.
- كوب ونصف الكوب من السمسم.
- عدد 2 بيضة بحرارة المطبخ.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- ملعقة كبيرة من الخميرة فورية.
فطائر سميت بعجينة القطنية بالسمسم
- بوعاء يضع كل من سكر مع الخميرة وحليب دافئ وتخلط مكونات معا وتترك الخميرة تتفاعل مع السكر وصنع فقاعات على وجه الخميرة.
- يضاف بياض البيض إلى زيت مع نشا منخول ويضاف عليهم دقيق مع الملح وتعجن جيدا حتى تحصلي على عجينة طرية متماسكة ويضاف عليها خليط الخميرة.
- تعجن مكونات جيدا وتكون طرية وتترك ترتاح لمدة ساعة على الأقل حتى تتخمر ويعلو قوامها، بعد ذلك تأخذ العجينة وتعجن جيدا وتدعك قليلا وتقطع إلى كرات بحجم متساوي.
- ثم تأخذ كرات عجينة فطائر وتغطى من كل جوانب بالسمسم وترص على ورق زبدة في صينية الخبز وتغطى الكرات لمدة 10 دقائق لتأخذ حجم أكبر.
- ثم اصنعي فتحة في كل كرة واحشيها بالجبنة مع طماطم والفلفل الأخضر الحار والبارد، وتدخل الفرن حتى تنضج لمدة ربع ساعة.
- يمكن تشكيل عجينة الفطائر وحشوها وتظل مفتوحة حتى تنضج أو يمكن أن تغلق كرات سميت وتظل الحشو بداخلها أو يمكن تسويتها من دون حشو وتزين بالسمسم فقط.
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