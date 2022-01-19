طريقة عمل السمك المشوي بالصلصة الحارة بنكهة رائعة وشهية

السمك المشوي بالصلصة الحارة ، يعد طبق من الأطباق الشهية اللذيذة التي تقدم كوجبة غداء أو عشاء، شهي ولذيذ ويعد من الأطباق الصحية المفيدة والمغذية جداً، ويعتبر من الأكلات التي أسعارها مناسبة وفي متناول أيدي الجميع، وطرق تحضير السمك عديدة ومتنوعة منه المقلي والمشوي، ويعد المشوي هو من أفضل الأكلات التي يمكن تقديمها فهو مفيد جداً للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو من مرض السكري أو الأشخاص الذين يريدون إنقاص الوزن ويعانون من السمنة، فهو من أكثر الأطباق الصحية المناسبة، يقدم بجانب العديد من الأطباق مثل الأرز والسلطة الخضراء أو سلطة الطحينة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل السمك المشوي بالصلصة الحارة بطريقة سهلة وبسيطة جداً.

مكونات عمل السمك المشوي بالصلصة الحارة

يتكون من مكونات سهلة وبسيطة تعتمد على البهارات وهي كما يلي:ـ

2 كيلو سمك بلطي منظف ومغسول.

حبة واحدة من عصير الليمون.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة كمون مطحون .

فلف أخضر حار مفروم.

ملعقة كبيرة كزبرة جافة مطحونة.

ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة كبيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة بهارات سمك.

حبة من البطاطس كبيرة الحجم مقطعة شرائح.

حبة من البصل كبيرة الحجم مقطعة شرائح.

مكونات الصلصة

2 ملعقة كبيرة زيت.

2 فص ثوم مفروم.

ملعقتين كبيرتين كزبرة خضراء مفرومة.

كوب من عصير طماطم.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

2 ملعقة شطة حارة.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة خل.

للتزيين

بقدونس مقطع.

ليمون مقطع شرائح.

طريقة التحضير

طريقة تحضير السمك المشوي بالصلصة الحارة خطوة بخطوة في المنزل هي كما يلي:-

أولاً نقوم بعمل فتحات صغيرة في ظهر السمك بواسطة سكين حادة ثم يغسل جيداً ثم يصفى من الماء تماماً. ثم نقوم بخلط الليمون والثوم والفلفل الحار والكمون والكزبرة الجافة والكزبرة الخضراء ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والبابريكا وبهارات السمك مع بعضهم جيداً باستخدام الخلاط. نقوم بوضع السمك بالتتبيلة السابقة ونتبل من الداخل والخارج وفي الفتحات، ثم نترك السمك حتي يتشرب التتبيلة لمدة ساعة أو أكثر. ثم نحضر صينية فرن مدهونة بقليل من الزيت النباتي ونضع عليها شرائح البطاطس والبصل ثم نضع السمك فوقها ونرش فوقها زيت الزيتون. ثم نغطي الصينية بقطعة من ورق الألمنيوم ثم ندخل الصينية فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 لمدة نصف ساعة حتي ينضج السمك.

طريقة تحضير الصلصة

نضع مقلاة صغيرة علي النار ثم نضع بها الزيت ثم نضيف الثوم المفروم مع التقليب حتي يأخذ لون ذهبي. ثم نضيف إليه عصير الطماطم وصلصة الطماطم والكزبرة ورشة الملح والشطة الناعمة والخل ونقلبهم جيداً، ثم نترك الخليط يغلي ويصبح سميكاً. نقوم برفع ورق الألومنيوم عن صينية السمك ثم نترك السمك بالفرن لمدة عشرة دقائق حتي يتحمر الوجه. ثم نخرج الصينية من الفرن ونسكب عليها خليط الصلصة الحارة الساخن ثم نرش عليه البقدونس والليمون الشرائح. ثم تقدم بجانب أنواع من السلطات مثل سلطة الطحينة والسلطة الخضراء والأرز ثم يقدم بألف هنا والشفا.

طريقة عمل سلطة الطحينة للسمك

نقوم بوضع كوب من الطحينة في طبق كبير ثم نضيف إليه ربع كوب من الماء ونمزج الخليط معاً جيداً. ثم نضيف إليه ربع كوب من عصير الليمون وربع ملعقة صغيرة ثوم ونقلب المكونات بشكل جيداً. ثم نضيف البهارات الملح والكمون والكزبرة الجافة بحسب الرغبة ونمزج الخليط جيداً. نسكب الخليط في طبق التقديم ويزين برشة من زيت الزيتون وأوراق البقدونس ويقدم بالهنا والشفا.

فوائد السمك للجسم

يحتوي السمك على العديد من الفوائد الهامة والمفيدة منها ما يلي:ـ