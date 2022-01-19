طرية وزي القطن.. طريقة عمل عجينة الماء لكافة المعجنات والمخبوزات اقتصادية جدا بدون بيض أو حليب

العديد من المخبوزات التي يمكن اعدادها في المنزل وجميع هذه المخبوزات يمكن صناعتها بطريقة عجينة واحدة ‏بعد ذلك نقوم بتخزين هذه العجينة داخل الثلاجة و نستخدمها مع أي نوع من المخبوزات سواء كانت فطائر الجبنه او بيتزا او أي مخبوزات أخرى، ‏خلال هذا المقال سنتحدث عن احد انواع العجينة التي يمكن أن تستخدم مع جميع المخبوزات وهذه العجينة تسمع مدينة الماء وهي رائعة ويمكن أن نستخدمها في أي وقت كما أنها سهلة التحضير من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد عجينة الماء والمخبوزات التي يمكن استخدامها معها وسنتحدث أيضا عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد عجينة الماء.

‏مكونات إعداد عجينة الماء

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ما يلي سنتحدث عن المكونات المهمة في تحضير عجينة الماء بسهولة وهذه المكونات هي:

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ملعقتين من الملح.

ملعقتين صغيرتين من البكينج بودر.

ملعقتين صغيرتين من الخل.

ملعقة كبيرة من السكر.

اثنين كيلو من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات.

كوب من الزيت.

كيسين من الخميرة.

أربع أكواب من الماء المغلي.

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طريقة إعداد عجينة الماء

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فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي من خلالها يمكن إعداد عجينة الماء:

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