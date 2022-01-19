وصفة البكينج بودر والصابون السحرية لتبيض وتنوير البشرة والجسم والتخلص من البقع الداكنة في 3 دقائق

بشرة الإنسان حساسة جدا ضد أي عوامل خارجية ‏لذلك عندما تتعرض البشرة ‏لأشعة الشمس أو أي عوامل خارجية أخرى ‏فإنها تتحول إلى بشرة ملتهبة تعاني من الكثير من المشاكل أبرز هذه المشاكل هي انتشار البقع الداكنة والحقيقة أن البقع الداكنة تنتشر بسبب العديد من الأسباب من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريق يمكن من خلالها التخلص من البقع الداكنة وهي طريقة استخدام احد الخلطات الطبيعية التي تساعد على تبيض تفتيح البشرة والتخلص من المناطق الداكنة المنتشرة في البشرة وذلك باستخدام خلطة جديدة وهي خلطة البكينج بودر والصابون ‏ويعمل هذا الخليط على تفتيح الأماكن الداكنة في الجسم سواء في جميع أنحاء الجسم أو في المناطق الحساسة بشكل خاص ومن خلال هذا المقاس نتحدث عن طريقة إعداد هذه الخلطة وعن طريقة استخدامها و المكونات التي تحتاج إليها.

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مكونات إعداد خلطة الصابون والباكنج بودر

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المكونات التي يتم استخدام على البشرة في الوصفات الطبيعية لا تجد أن تكون هذه المكونات آمنة ولا تسبب أي مشاكل سلبية للبشرة حتى لا تعاني البشرة من أي مشاكل في القادم ومن خلال هذه الفكرة سنتحدث عن بعض المكونات المهمة في إعداد خلطة الباكنج بودر والصابون وهذه المكونات هي:

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حتى نحصل على الصابون المبشور يمكن أن استخدم الأداء الخاصة بالبصر بعد ذلك نضع الصابون المقشر داخل الخلاط الكهربائي ونضع معه الماء والخل والباكنج بودر ونبدأ في تشغيل الخلاط حتى تصبح هذه المكونات عجينة واحدة

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ملعقة كبيرة من الخل.

نصف صابونة مبشورة.

كيس من الباكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة من الماء.

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طريقة إعداد خلطة الباكنج بودر والصابون

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فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد خلطة البك أنت بودر والصابون وهذه الخطوات هي.

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