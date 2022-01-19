وصفات طبيعية للتخلص من انتفاخات وتورم العين بمكونات منزلية

وصفات لانتفاخات العين، يعاني الكثير من الأشخاص من انتفاخات العين، ويرجع ذلك إلى الجفاف أو العوامل النفسية التي تطرأ على الفتاة، وأحياناً يرجع إلى دمل العين، بالإضافة إلى كثرة استخدام المستحضرات التجميلية الضارة والغير مناسبة التي تسبب الإصابة بالحساسية بتلك المنطقة، وعلاوة على ذلك تجد هناك الكثير من الأمراض التي تؤدي إلى انتفاخات العين انسدادات تحدث في الغدد الدمعية، أو فيروس الهربس الذي يصيب العين، بالإضافة إلى التهابات العين التي تحدث بسبب عوامل تغيير الجو والأتربة المصاحبة في الجو، لذلك تجد هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعد على علاج انتفاخات العين بالإضافة إلى كيفية الوقاية منها وهذا ما نقوم بشرح في هذا المقال.

وصفات لانتفاخات العين

يوجد وصفات طبيعية لانتفاخات العين يمكن تطبيقها بسهولة، بالإضافة إلى أنها تعطي نتيجة فعالة في التخلص من الانتفاخات، وذلك بدلاً من استخدام الكريمات المصحوبة بمواد كيميائية ضارة بالبشرة، فيمكنكم معرفة الوصفات من خلال متابعتكم للمقال والتي تتمثل في الآتي:

استخدام شرائح من الخيار أو البطاطس ، ويتم وضعها على العينين لمدة لا تقل عن نصف ساعة كل يوم.

، ويتم وضعها على العينين لمدة لا تقل عن نصف ساعة كل يوم. إحضار وعاء صغير ويوضع به القليل من اللبن، باستخدام قطنة تبليلها باللبن، ووضعها على المنطقة المنتفخة حول العين، لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ويتم غسلها بالماء جيداً.

يمكن استخدام أكياس الشاي الأخضر أو الأسود ، عن طريق وضعها على العينين لمدة لا تقل عن ربع ساعة وقم بتلك الوصفة مرتين فقط أسبوعياً.

، عن طريق وضعها على العينين لمدة لا تقل عن ربع ساعة وقم بتلك الوصفة مرتين فقط أسبوعياً. ترطيب العينين باستمرار بماء الورد وجل الصبار.

علاج انتفاخ العين بالمنزل

يمكنك علاج إصابة انتفاخات العين بالمنزل من خلال الآتي: