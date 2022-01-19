بملعقة نشا اعملي روج الشفايف الثابت بألوان جذابة ومختلفة بمكونات طبيعية 100%

من الممكن أن نقوم باستعمال الروج الطبيعي بعد تحضيره في المنزل حيث أن وصفته لا تتطلب أي نوع من أنواع المواد الكيميائية ومن خلال الاعتماد على مكونات بسيطة يكون من اليسير تحضير هذا النوع المتميز من الأرواج والتي ليس لها أي أعراض جانبية على جلد الشفاه ومن خلال ما يلي نوضح أهم المقادير التي من الممكن أن نقوم باستعمالها لتحضير أفضل نوع روج طبيعي في البيت بأقل الإمكانات ومن الممكن أن نستعمل تلك المكونات للحصول على الروج وفق خطوات بسيطة نتعرف عليها من خلال الآتي من تلك الفقرات.

مكونات إعداد روج الشفايف الثابت

في المنزل وبمكونات بسيطة من الممكن لكِ أن تقومي بإعداد الروج الطبيعي بطريقة سهلة وبإمكانات بسيطة ودون أدنى تكلفة، وسيكون لديكِ أفضل أنواع الأرواج الطبيعية المميزة والتي من السهل استعمالها وتطبيقها على الشفاه ولها أثر علاجي على الجلد من اليسير الحصول عليه حيث أن الروج الطبيعي يعد مرطب ممتاز لعلاج الشفاه تماما من أي تشققات أو قشور بالأخص بفصل الشتاء ومن خلال الآتي توضيح لأهم المعلومات عن المكونات التي تلزم لعمل الروج الطبيعي، الروج الطبيعي من الممكن أن نقوم بعمله في المنزل بمكونات بسيطة وتلك المكونات تكون كما يلي:

ملعقتان من الفازلين.

ملعقة من أي لون غذائي صحي مفضل.

ملعقة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من النشا.

طريقة تحضير روج الشفايف الطبيعي

الروج الطبيعي من الممكن أن نقوم بإعداده من خلال الاعتماد على الخطوات التالية:

الخطوة الأولى تكون من خلال استعمال الفازلين وإذابته بالميكرو ويف.

الخطوة التالية تكون من خلال الاستعانة بالمكونات السابقة ومزجها مع بعضها البعض.

بعد ذلك لا بد من الخلط الجيد لكل المقادير مع بعضها البعض والحصول على الروج بشكله المعتاد من خلال تجميده بالثلاجة.

من الممكن استعمال الروج بشكل يومي وهو نوع طبيعي من الممكن أن يتم تطبيقه بشكل مستمر.

حيث يعد من أقوى المرطبات للشفاه كما أنه من الممكن أن يتم استعماله لتلوين الشفاه وتخليصها من المظهر الباهت.

يمكنكم عمل روج طبيعي بواسطة مكون الفازلين حيث أن الفازلين يدخل في كثير من الأستخدمات فقومي بإذابة ملعقة من الفازلين واضيفي إليها ملعقة من النشا وماء الورد وزيت اللوز وربع ملعقة من دم الغزال وقومي بمزج جميع المكونات جيدا، ثم قومي بوضع الخليط في علبة محكمة الإغلاق واستخدمي وقت الحاجة حيث أنه ليس له أي أضرار جانبية.