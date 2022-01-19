قومى اعمليها دلوقت لأولادك...طريقة عمل الكوكيز بقطع الشوكولاتة وبالسكر مقرمش وطري هتحضريها فى 10 دقايق

عمل الكوكيز بقطع الشوكولاتة وبالسكر، الكوكيز هي حلوة ذات طعم لذيذ أصل تحضيرها من بلاد الفارس، وبدء انتشارها في القرن السابع الميلادي، وصلت الكوكيز البلاد الأوروبية عند الفتح الإسلامي لها وأصبحت من أنواع الحلوى الشهيرة المفضلة للكبير والصغير، شهيرة بكونها حلوى تصنع من دقيق القمح ورقائق الشوكولاتة، يمكنك تناولها بين الوجبات كسنك خفيف أو في الصباح الباكر مع كوب من القهوة، قومي بتحضير الكوكي بأكثر من طريقة.

عمل الكوكيز بقطع الشوكولاتة وبالسكر

مكونات كوكيز بقطع الشوكولاتة

كوبان ونصف من الدقيق.

كوب مملوء من الزبدة.

كوب ونصف من السكر.

2 بيضة.

ملعقتان صغيرتان من الفانيليا.

وملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

وملعقة صغيرة من البيكربونات الصودا.

ملعقة صغيرة ممسوحة من الملح.

كوبان من رقائق الشوكولاتة.

طريقة تحضير كوكيز بقطع الشوكولاتة

ضعي الزبدة مع السكر وقومي بخفقهم معًا بشكل جيد حتي يصبح لهم قوام ناعم، على الأقل لمدة دقائق.

أضيفي البيض والفانيليا مع مزيج السكر و الزبدة وقومي بخفقه مرة ثانية.

في وعاء خارجي قومي بوضع الدقيق والبيكنج بودر والبيكربونات الصوديوم والملح.

قومي بخلط المكونات الجافة على البيض والسكر والزبدة.

ضعي عليهم رقائق ألشكولاته وقومي بتقليب الخليط.

إذا كان متوفر لديك العجان الكهربي قومي باستخدامه، يعطي نتيجة أفضل.

قومي بتجهيز صينية قابلة لدخول الفرن وضعي عليها ورق زبدة.

وقومي بأخذ ملعقتان من عجينة الكوكيز وضعيها على راحة يدك.

قومي بفرده وضعيها في صينية الفرن وصفيها بجانب بعضها.

توضع الكوكيز في الفرن لمدة دقيقة حتى نحصل على اللون الذهبي.

انتظري حتى يبرد الكوكيز وضعيها في وعاء محكم الغلق.

كوكيز السكر

مكونات كوكيز السكر

كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

جرام من السكر.

كوبان من الطحين.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة حبوب ألشكولاته الملون.

طريقة تحضير كوكيز السكر