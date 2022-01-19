معجزة كريم الكركم والنشا الرهيب لتبيض البشرة والقضاء على التجاعيد نهائيا من أول استعمال

كريم الكركم والنشا، البشرة من الممكن أن نقوم بتبييضها والحصول عليها خالية تماما من أي بقع داكنة من خلال استعمال مزيج الكركم والذي يعد من بين أهم أنواع الخلطات الطبيعية المتميزة والتي لها دور في حماية الجلد تماما من التعرض المستمر لحالة التصبغ والكلف حيث يمتلك الكركم قدرة هائلة تساعده في أن يؤثر بشكل إيجابي على الجلد حيث يعتبر الكركم أقوى مكونات الطبيعة المحتوية على الكثير من مضادات الأكسدة والفيتامينات المعالجة للشحوب والحبوب وإليكم المزيد عن خلطة الكركم المستخدمة لتبييض البشرة وكيفية الحفاظ على الوجه باستعمال تلك التركيبة الطبيعية مع بيان مكوناتها وطريقة إعدادها الصحيحة.

مكونات إعداد كريم الكركم والنشا

من أفضل الخلطات الطبيعية والتي لها دور في حماية الجلد تماما من التعرض للتصبغ كما أن تلك التركيبة لها الكثير من المميزات والتي من أبرزها أن خليط الكركم يعد مفتح طبيعي للبشرة من الممكن الاعتماد التام عليه للحصول على البشرة وقد خلت تماما من أي مظهر شاحب وحتى التجاعيد الكركم قادر تماما على إزالتها وتخليص البشرة تماما منها وتأخير ظهورها، ومكونات الوصفة نوافيكم بعرضها من خلال الآتي من تلك الفقرات، إليكم فيما يأتي المقدار الأساسي لخلطة الكركم الطبيعية الأكثر تميز لتبييض البشرة تماما وجعلها خالية من البقع والحبوب:

ملعقة من الكركم البودر.

ملعقة من النشا.

ملعقة من دقيق الأرز.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة تحضير كريم الكركم والنشا

وصفة الكركم من السهل أن يتم تحضيرها من خلال الاستعمال لما سلف ذكره من المقدار السابق سهل التحضير من خلال الخطوات التالية:

تذويب الفازلين بالاستعانة بالميكرو ويف.

بعد إسالته نقوم بخلط الكركم معه.

نضيف الزيوت الطبيعية مع ماء الورد لتخفيف القوام.

بعد التأكد من مزج كل المكونات نحصل على الخليط الناعم المطلوب.

وضع الخليط بعلبة تكون محكمة الغلق.

التطبيق يكون بتوزيع الخلطة ربع ساعة على البشرة مع التدليك الخفيف لخلايا الجلد.

غسل البشرة بعد تطبيق كريم الكركم، ومن الممكن تطبيق الخليط مرتين خلال سبعة أيام.

يمكنك ايضا عمل خليط الكركم لاحتوائه على مكون جل الصبار مع زيت الزيتون يعد خليط مرطب ومقوي للجلد ومعزز للنضارة بحيث يصبح الوجه أكثر إشراق وجمال، ويساعد الخليط أيضًا على تجديد الجلد، كما أن الإستمرار في استخدام هذه الوصفة تقضي على الجلد الميت والتجاعيد بشكل كبير كما أنه يجعل البشرة أكثر نضارة وإشراق.