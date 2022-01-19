طريقة عمل الحمام المحشي بالفريك

الحمام المحشي بطريقة سهلة وبسيطة ومضمونة، وداعاً لتناوله جاهز في المحلات، واليوم سوف نتعلم طريقة عمل الحمام المحشي بكل تكاتة وأسرار نجاحه، الجميع يعشق الحمام المحشي وهو يعتبر أساسي على مائدة العزومات والأفراح والمائدة الرمضانية أيضاً، والكثير منا كان يعتقد إنه من أصعب الأكلات ولاكن هذا رائ خاطئ لإنه يعد من المأكولات السهلة والسريعة وذات مذاق شهي للغاية.

مقادير ومكونات الحمام المحشي:

2 جوز حمام.

1 بصل مفرومة.

ربع كيلو فريك صعيدي.

مكعب مرقة.

ملح.

فلفل أسمر.

مستكة.

رشة سكر.

ملعقة صغيرة بهارات سبعة.

رشة قرفة.

ربع كوب ماء مغلي.

سمنة (لتحمير الحمام).

مكونات سلق الحمام:

حبهان.

ورق لورا.

مكعبات حبة طماطم.

1 حبة جزر شرائح.

بصلة.

2 فص ثوم.

ملح.

فلفل أسمر.

طريقة عمل وتحضير الحمام المحشي:

في وعاء على النار بقوم بوضع ملعقة سمنة وعندما تسخنن نضع كبدة الحمام وتقليبها حتى تتغير لونها، ثم نضيف البصل والملح والفلفل الأسمر ومكعب المرق والمستكة والسكر والبهارات السبعة والقرفة ونقوم بتقليبهم حتي يأخد البصل لون ذهبي. نقوم بإضافة الفريك (يجب وضع الفريك في ماء لمدة ساعتين قبل استخدامه). ونقلب الفريك مع باقي المكونات على النار حتى يصبح نصف سواه واتركة يبرد تماماً. نقوم بغسل الحمام وتصفيته جيداً ثم نقوم بتتبيله بملح وفلفل أسمر من الداخل والخارج ثم نقوم بالحشو بالفريك من الداخل تحت الجلد براحة جداً. في وعاء كبير نقوم بوضع ماء على نار عالية ومعه ملح وفلفل أسمر وشرائح الجزر والبصل وباقي مكونات سلق الحمام وعندما تغلي الماء ننزل بالحمام المحشي ونتركة يكتمل نضجه ثم نخرجه من الشوربة. ثم في طاسة غير لاصقة نقوم بوضع السمن البلدي وعندما تقدح ننزل بالحمام ليحمر ونقوم بتقلبه على الوجهين حتى تأخد اللون الذهبي الجميل.

ملاحظات لنجاح الحمام المحشي: