سهل خالص طريقة عمل ستيك اللحمة مشوي وبالمشروم 30 دقيقة بس

طريقة عمل ستيك اللحمة تعتبر شرائح اللحم بمرافقها المتنوعة من أشهر الأطعمة وخاصة اللحوم، حيث تبحث ربات البيوت بشكل متكرر عن طرق جديدة لطهيها وتحضيرها في المنزل سواء كانت مشوية أو مع الفطر والخضار.

طريقة عمل ستيك اللحمة

2 شرائح لحم

كوب فطر.

بصل مقطع

2فص ثوم مفروم

بقدونس، نصف كوب

ما يقرب من نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة المجففة.

ملح وفلفل ابيض طازج مطحون.

ربع ملعقة صغيرة صوص باربيكيو.

تقريبا كوب ونصف كريمة طبخ

ما يقرب من نصف كوب زبدة

كوب مرق لحم بقري

كيف أطهي شرائح الفطر

ضعي التوابل على ورق الزبدة وشرائح اللحم عليها.

ضعي شريحة اللحم من جميع الجوانب بمطرقة اللحم حتى تتوزع بالتساوي وتتداخل مع البهارات.

ضعي مقلاة تيفال على الموقد وأضيفي الزبدة. اطبخي حتى تذوب الزبدة.

اقلي الستيك على كلا الجانبين حتى يتحول إلى قرمزي.

غلفي شرائح اللحم بورق الألمنيوم وأغلقها بإحكام لإبقائها دافئة.

بدلًا من شريحة اللحم، اقلي البصل والثوم في المقلاة وقلبي الفطر باستمرار.

يُغلى المزيج ويُضاف الماء ويُتبل بالملح والفلفل الأبيض.

أضيفي كريمة الطهي والنعناع واتركيهم جانبًا لمدة ربع ساعة على الأقل.

توضع الستيك في طبق تقديم، مغطاة بصلصة الفطر، وتقدم.

طهي الستيك على الشواية

6 شرائح لحم بقري

ما يقرب من ربع كوب كبير من الخل

ما يقرب من ربع كوب كبير من زيت الزيتون

4 فصوص ثوم مهروسة

ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون طازجًا

ملح 1 ملعقة صغيرة

ملعقة صغيرة خردل.

ملعقة صغيرة زعتر

طريقة التحضير