وداعا للكسل …طريقة عمل الدونتس الهش الطري الخفيف بعجينة قطنية ذهبية ومش شارب ولا نقطة زيت طعمة فى غاية الروعة

عمل الدونتس الهش الطري الخفيف بعجينة قطنية ذهبية، الدونتس إحدى أنواع المعجنات الحلوة اللذيذة المصنوعة من الدقيق الأبيض إلى جانب بعض المكونات الأخري، ويتميز بالشكل المختلف حيث يكون عبارة عن دوائر مفرغة من الداخل ويقدم بعد وضع الكريمة أو الشوكولاتة أو السكر على وجهها بعد أتمام نضجه وسوف نوضح أسهل طريقة لإعداد الدونتس الناجح بالمنزل.

عمل الدونتس الهش الطري الخفيف بعجينة قطنية ذهبية

مكونات عمل الدونتس

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

صفار 4 بيضات.

3 ملاعق سكر.

ملعقة خميرة فورية.

ملعقتان كبيرتان من الحليب الدافئ.

ملعقة كبيرة زبدة.

⅓ كوب ماء دافئ.

رشه ملح.

زيت للتحمير.

شوكولاتة مذابة.

الحلوى الملونة المبشورة.

خطوات تحضير عمل الدونتس

نخلط نصف الخميرة مع الحليب والنصف الآخر مع الماء الدافئ ويترك كلا منهما حتى تنشط الخميرة.

نحضر وعاء مناسب ونضع به كوب من الدقيق ثم نضع عليه الخميرة المضافة بالماء ونخلط جيدًا حتى الوصول إلي عجينة مرنة متماسكة ونتركها تختمر.

نخلط نصف كوب من الدقيق مع الملح وإضافة خميرة الحليب إليهم وضربهم في الخلاط ثم إضافة صفار البيض والزبدة والاستمرار فى التقليب بواسطة الخلاط.

نضيف الخليط إلى العجينة الأولى والخلط مرة أخرى حتى تمام التجانس ثم ترك العجينة كاملة ترتاح بالثلاجة لمدة 4 ساعات أو أكثر.

نبدأ بتشكيل دوائر الدونتس ورصها على ورق زبدة أو سطح مدهون بالزيت ونتركها نصف ساعة.

نسخن زيت القلي في مقلاة ونبدأ بوضع دوائر الدوناتس لمدة دقيقة على كل وجه ثم نخرجها على مناديل مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

إذابة ألشكولاته ثم تغطية نصف دوائر الدونتس بها ورش الحلوى الملونة المبشورة على النصف الأخر.

طريقة عمل ألدونات الهش بالكاسترد

مكونات عمل ألدونات الهش بالكاسترد

3 كوب دقيق.

2 وربع ملعقة من السكر البودرة.

½ ملعقة بيكنج باودر.

بيضة.

ملعقة خميرة.

½ كوب زبدة سائلة.

2 ونصف ملعقة من الحليب.

رشه ملح.

كوب ماء دافئ.

زيت للقلى.

مكونات الكاسترد

3 ملعقة سكر بودرة.

كوب حليب.

ملعقة فانيليا.

4 ملعقة من الدقيق.

صفار 4 بيضات.

ملعقة زبدة.

5 ملاعق نشا.

مكونات التزيين

صوص شوكولاتة.

سكر ناعم.

حلوى ملونة مبشورة.

خطوات تحضير عمل ألدونات الهش بالكاسترد

نحضر وعاء مناسب ونضع به صفار البيض والفاﻧيليا والسكر ونقلب الجميع باستخدام المضرب الكهربائي حتى الوصول إلى خليط فاتح اللون.

إضافة الدقيق والنشا والملح مع التقليب جيدا حتى تمام التجانس ثم إضافة الحليب بعد تسخينه إلى هذا الخليط. والتقليب جيدا للجميع.

وضع هذا الخليط في وعاء على النار الهادئة وتقليبه لمدة 4 دقائق.

رفعه عن النار وتركه يبرد ثم وضعه بالثلاجة بعد تغطيته لمدة ساعتين.

نضع السكر والدقيق و كمية الخميرة داخل وعاء الخلاط والتقليب لمدة دقيقة ثم إضافة باقي المقادير والاستمرار فى الخفق للوصول إلى العجينة المرنة.

ترك عجينة الكاسترد هذه داخل وعاء مغطى جانبا.