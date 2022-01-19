ملعقة واحدة من النشا السحري لتفتيح البشرة والتخلص من الأسمرار

كريم النشا لتبييض البشرة، تعتبر النشا من الأشياء المفيدة البشرة فئه تعمل على تفتيح البشرة وتجعلها ذات ملمس ناعم ونضرة وتعمل النشا على تفتيح البشرة بمقدار عشر درجات عن الطبيعي وتمتد البشرة الكولاجين، لذلك تعتبر وصفة النشا لتفتيح البشرة من أهم الوصفات التي تبحث عنها السيدات لأنها تعد من الوصفات المميزة التي تهتم بنقاء البشرة وتفتيحها بطريقة طبيعية لذلك سوف نتعرف عبر هذه السطور القادمة على طريقة تحضير وصفة النشا لتفتيح البشرة في دقائق معدودة وهى كالآتي.

كريم النشا لتبييض البشرة

يعد كريم النشا لتفتيح البشرة من الاختيارات المثالية لتفتيح البشرة لأن النشا تحتوي على الكثير من الأحماض الأمينية التي تعالج التهابات البشرة وتخلص البشرة الدهنية من الدهون الزائدة،، ومن بداية استخدام كريم النشا سوف تلاحظين الفرق في لون البشرة بشكل واضح وسوف تحصلين على بشرة نضرة وخالية من العيوب حيث يوجد أيضاً في كريم النشا البروتين الذي يساعد في إنتاج الكولاجين في البشرة مما يؤدي إلى عدم ظهور التجاعيد وسوف تذكر الآن طريق التحضير والمكونات لعمل كريم النشا:

المكونات ماسك النشا لتفتيح البشرة:

مقدار ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتان من الزبادي.

ملعقة عصير الليمون.

طريقة تحضير ماسك النشا لتفتيح البشرة: