بخطوات سهلة وبسيطة اعملي الكريب على أصوله مثل الجاهز

أصبح الكريب من الأطباق المعروفة سهل إعدادها وسريعة التحضير بتعدد المذاق و بوصفات مختلفة و هى بيسطة ويمكن تحضير الكريب بالمنزل كوجبة خفيفة أو كمقبلات بالنوتيلا، وكذلك يمكن تقديم الكريب كانوع من أنواع الحلويات أوكريب مالح أو حار، تحضير عجينة الكريب متنوعة بحسب المذاق المطلوب، وبالتالى سنتعرف على طريقة تحضير الكريب بالدجاج واللحمة المفرومة ببعض الخطوات.

طريقة عمل عجينة الكريب

المكونات:

كأس من الدقيق الأبيض.

كأس من الحليب الدافئ.

الثوم بودرة.

بيضة واحدة.

القليل من الفلفل الأسود.

رشة ملح.

خطوات التحضير

نضع في إناء كأس الدقيق وكأس الحليب ويتم تقليبهم جيدا. نضيف البيضة للخليط ونخلط جيدا المكونات مع بعض ثم نضيف رشة الملح والقليل من الفلفل الأسود. وبعد ذلك نضع مقلاة تيفال على النار ونضع فيها القليل من الزيت ثم نصب عجينة الكريب. وبالتالى نقوم بفرد العجينة في المقلاة حتى نشكل دائرة ونتركها حتى نحصل على اللون الذهبي للكريب. عند تجهيز الكريب نتركه جانبا حتى يتم تحضير الحشوة.

طريقة عمل الكريب بحشو اللحمة المفرومة

المكونات:

نصف كيلو لحمة مفرومة.

حبة بصلة مفرومة.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة ملح.

كريب.

خطوات التحضير

نضع في إناء على النار اللحمة المفرومة والبصل المفروم مع القليل من الزيت ونقوم بتشويحهما حتى نحصل على اللون الذهبي ويبدأ البصل ينضح. نضع باقي التوابل للحمة ونقلبهم جيدا، نحضر الكريب ويتم فرد اللحمة المفرومة عليها ويتم لفها، في صينية مدهونة بالزيت يتم وضع الكريب. ندخل الصينية بالفرن بالفرن مدة ١٥ دقيقة حتى يتحمر لونها ويقدم ساخن.

طريقة عمل الكريب بالدجاج

كيلو قطع من الدجاج المسلوقة.

فلفل ألوان شرائح.

معلقة ثوم.

حبة جزر مبشور.

زيت نباتية.

ربع كأس ماء دافئ.

ملعقة ملح.

ملعقة فلفل أسود.

جبنة موتزاريلا مبشورة.

ملعقة ثوم بودرة.

ملعقة بابريكا والبهارات المشكل.

خطوات التحضير