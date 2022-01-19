مشروب الكمون والليمون الجبارة على الريق لخسارة الوزن وحرق دهون البطن والأرداف والقضاء على الكرش

مشروب الكمون والزنجبيل يعتبر هذا المشروب من أكثر المشروبات الموجودة في هذا الوقت، والتي تساعد في حرق الدهون بشكل طبيعي حيث تحتوي مكونات هذا المشروب على عناصر غذائية صحية تساعد في التخلص من الوزن بشكل أسرع، و تعمل على تحسين عملية التمثيل الغذائي للجسم وبالتالي حرق الدهون بأمان، و يمكن إعداد هذا المشروب عن طريق وضع ملعقة صغيرة من الكمون مع ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل على كوب من الماء المغلي، ثم نقوم بترك هذا المشروب لمدة ثلاث دقائق حتى يبرد، ثم نقوم بتصفية هذا المشروب ويتم تناول هذا المشروب مرتين في اليوم صباحاً ومساء قبل الأكل بنصف ساعة.

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حرق الدهون بالكمون والقرفة

يحتوي هذا المشروب على عناصر غذائية مضادة للأكسدة تعمل على التخلص من السموم المتراكمة داخل الجسم، وتحسين أداء الجهاز الهضمي وطرد الفضلات خارج الجسم، وتساعد في التخلص من الإمساك الذي يعتبر واحد من أهم المشكلات التي تؤدي إلى زيادة الوزن بصورة كبيرة، و يمكن إعداد هذا المشروب عن طريق وضع ملعقة صغيرة من الكمون مع ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة و نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل، ثم نقوم بترك هذا المشروب لمدة ثلاث دقائق حتى يبرد تماما، ثم نقوم بتصفية المشروب ويمكن إضافة ملعقة من العسل الأبيض ويتم تناول هذا المشروب مرتين في اليوم قبل الوجبة بنصف ساعة.

إنقاص الوزن بالكمون والعسل الأبيض

نقوم بوضع ملعقة صغيرة من الكمون على كوب من الماء المغلي، ثم نقوم بترك هذا المشروب لمدة ثلاث دقائق حتى يبرد تماما، ثم نقوم بتصفية المشروب و نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من عسل النحل الأبيض لتحسين الطعم وتحسين عملية الحرق، ويتم تناول هذا المشروب مرتين في اليوم ويساعد هذا المشروب على تفتيت الدهون الثلاثية الضارة التي تؤدي إلى زيادة الوزن، و تصيب الجسم بالعديد من الأمراض المختلفة، وبالتالي التخلص من الوزن الزائد بشكل طبيعي.

مشروب الكمون والشاي الأخضر للتخسيس

يمكن إعداد هذا المشروب عن طريق وضع ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون مع ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر على كوب من الماء المغلي، ويترك هذا المشروب لمدة ثلاث دقائق حتى يبرد ثم نقوم بتصفية المشروب، ويتم تناول هذا المشروب مرتين في اليوم قبل الوجبة بنصف ساعة، ويساعد هذا المشروب على تحسين عملية الهضم، و يساعد في عملية التمثيل الغذائي للجسم وبالتالي التخلص من الدهون المتراكمة في منطقة الكرش و يساعد على شد ترهلات البطن، و بالتالي التخلص من الوزن الزائد أفضل.