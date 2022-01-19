فكرة جديدة لسلق الكرنب بدون ماء بسرعة الصاروخ هتعملي أكثر من 5 وحدات بدون تعب

سلق الكرنب بدون ماء من أكثر الطرق التي تقوم كل ربة منزل مهتمة بإنجاز وصفات الطهي بشكل عام ووصفات التحضير لمحشي الكرنب بشكل أسرع وأيسر بمعرفتها حيث أنه بالفعل طرق منجزة جدا لعمل الكرنب وتحضيره وتجهيز ورقه بالحشو واللف السريع ولكن بعد خطوة السلق والتي تعد من بين أهم الخطوات التي من الممكن أن تيسر جدا من لف وحشو المحشي حيث أن سلق الورق بالدرجة المطلوبة يعد من أهم عوامل النجاح لوصفة محشي الكرنب وإليكم عبر الآتي من تلك الفقرات القادمة أهم المعلومات عن الطريقة التي من خلالها من الممكن أن نقوم بالسلق للكرنب وورقه بأقصى سرعة ولسنا في حاجة في هذه الطريقة المميزة إلى استعمال أي قطرة ماء وعن الطريقة نتحدث بالتفصيل من خلال الآتي.

طريقة سلق الكرنب بدون ماء

السلق للكرنب في الماء من الخطوات الأساسية والتي لا بد من القيام بها قبل البدء في إعداد أصابع المحشي من الخضار الورق للكرنب أو خضار ورق العنب ولكن من الممكن أن نستبدل تلك الخطوة بخطوة سلق الكرنب بطريقة تعد أفضل كثيرا من تلك الطرق ومن أهمها طريقة السلق لورق الكرنب سواء الأخضر أو الأبيض في فرن الميكرو ويف، وتعد تلك الطريقة من أبسط الطرق التي من الممكن أن تساعد كثيرا في إنجاز مهمة عمل تلك الوصفة ومن خلال الآتي توضيح للطريقة التي نسلق بها الكرنب من دون ماء.

خطوات سلق الكرنب بدون ماء

إليكم أفضل طريقة من الممكن أن نسلق بها الكرنب وبدون ماء نهائيا وتلك الطريقة تكون كما يلي في الخطوات التالية:

قومي بإحضار الكرنب المراد سلق ورقه.

ضعيه على فلانشة تقطيع الخضار وابدئي بإزالة أي ورق غير مطلوب وداكن ولا يصلح للحشو.

الرأس لا بد من إزالتها تماما مع البدء في التقطيع بطريقة معينة للورق.

ضعي الورق المقطع بنظام وبكمية متوسطة في داخل واحد من الأكياس الحرارية، وأحكمي الغلق جيدا للكيس على الورق.