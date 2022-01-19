إعملي نايتي ال7 معالق فالبيت زي الجاهز هش ولذيذ

النايتي يعد من أشهى الحلوى التي يعشقها أطفالنا الصغار والكبار ايضاً، ودائما يرغبوا في تناوله لكونه شهي وخفيف ولذيذ، فاليوم سوف نقوم بعمله بطريقة سهلة وبسيطة، حيث تخشى كل ربات البيوت على صحة وسلامة أفراد الأسرة الكبار وأطفالنا الصغار من تناوله جاهز من المحلات لوجود المواد الحافظة به بكثرة وهذا يوثر بالسلب على الصحة، فيجب تعلم طرق لطهي كل ما هو مرغوب لديهم لضمان جودة وصحة ونظافة الأطعمة للحفاظ على صحتهم من الأطعمة والحلوى الجاهزة.

مقادير كيكة النايتي:

يمكنك عمل أشهى نايتي بيتي بالمقادير الأتية كما يلي:-

7 ملعقة دقيق.

7ملعقة زيت.

7ملعقة حليب.

7ملعقة سكر.

بيكينج بودر.

3 بيض.

فانيليا.

رشة ملح.

مكونات الحشو :

مربي فراولة (أو أي نوع حسب الرغبة).

مكونات للتزين:

شيكولاتة خام.

طريقة عمل كيكة النايتي:

لعمل النايتي البيتي اللذيذ المحبوب للجميع كبار وصغار وضمان نجاحه من أول مرة يحب تتبع الخطوات الأتية بالترتيب كما يلي:-

في وعاء نقوم بوضع البيض والفانيليا والسكر ونخفق جيداً حتى يصبح لون الخليط أبيض وكريمي. نضيف مع الإستمرار في الخفق الزيت تدريجياً والحليب ثم نخلط البيكينج بودر مع الدقيق وننخلهم على الخليط السابق ونخفق حتى تمتزج مكونات الخليط معاً. نحضر صينية بقا ورقة زبدة ونسكب خليط الكيك وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة على الرف الأوسط حتى تكتمل نضجها. وبعد خروجها نتركها تبرد تماماً ثم نقسم الكيكة نصفين. نضع الجزء الأول ونضع عليه المربي طبقة مستوية ثم نضع عليها الجزء الثاني ونزين وجة النايتي بالشوكولاتة. نقوم بتقطيع الكيك بحجم النايتي المعتاد.

مقادير عمل كيك توينكيز:

2 كوب الدقيق.

كوب السكر.

نصف كوب زبدة.

نصف كوب حليب.

بيكنج بودر.

فانيليا.

بيضتين.

مقادير كريمة الحشو:

2 بياض البيض.

نصف كوب سكر.

ملعقة عسل الأبيض.

ملح.

فانيليا.

ملعقتين من الماء.

خطوات طريقة عمل كيك توينكيز البيتي: