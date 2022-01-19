كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن والمجعد لخيوط حرير اقوي كيراتين طبيعي خلال ساعتين

فرد الشعر الخشن بكريم بانثينول من الممكن أن يتم من خلال استعمال هذا المكون المتميز والذي له القدرة على الإزالة التامة لأي تجاعيد على الشعر ومن خلال الآتي من تلك الفقرات نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن تلك الوصفة المتميزة والتي لها القدرة على التحسين طبيعيًا من ملمس الشعر وحمايته بشكل تام من أي تعرض لعيوب الشعر من الجفاف أو التقصف ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المكونات التي لا بد من توفرها لعمل وصفة البانثينول والتي تعد أفضل نوع كيراتين للشعر وفيما يأتي أهم المكونات وطريقة التحضير.

مكونات كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن

من أهم الخلطات الطبيعية والتي من الممكن أن يتم تحضيرها في البت للحصول على أفضل نتيجة للعناية التامة بالشعر والحصول عليه خالي من أي مظهر من مظاهر التجعد والتي قد تضفي على الشعر مظهر لا تفضله الكثير من الفتيات ومع استعمال خليط كريم البانثينول يسهل الحصول على الشعر خالي بشكل تام من أي تجاعيد مع جعل ملمس الشعر خالي تماما من أي ملمس خشن وفيما يأتي أهم المكونات مع بيان طريقة التحضير من أهم مقادير الوصفة ما يلي في النقاط القادمة:

ملعقتان من مكون كريم البانثينول.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت الصبار.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من النشا.

ملعقة من زيت الجرجير.

طريقة تحضير كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن

من أهم ما يمكن اتباعه للحصول على تلك الخلطة الطبيعية المميزة ما يلي من الخطوات القادمة:

الخطوة الأولى تكون من خلال الاستعمال لحمام مائي لإذابة الفازلين.

خلط البانثينول مع كمية الفازلين المتوفرة.

بعدها يكون من اليسير الخلط ما بين مختلف المقادير مع التقليب الجيد لكافة المقادير للحصول على تركيبة كريمية عالية الكفاءة في فرد الشعر.

تطبيق الكريم من الممكن أن يتم بشكل مباشر على خصلات الشعر، ومدة التطبيق تكون حوالي من ربع إلى ثلث ساعة.

ومن ثم يتم غسل الشعر بالماء الفاتر مع الشامبو بعد انتهاء مدة التطبيق الوصفة ستلاحظين النتيجة.

يمكنك فرد الشعر الخشن عن طريق البيض فقومي بمزج بيضتان مع اربع ملاعق من زيت الزيتون واخلطي المكونات جيدا ثم قومي بوضع الخليط علي الشعر واترك الخليط لمدة ساعة إلا ربع وقومي بتغطية الشعر بقبعة ثم قومي بعد ذلك بغسل الشعر بالماء والشامبو كرري الوصفة مرة كل أسبوع ولاحظي النتيجة فرد الشعر الطبيعي.