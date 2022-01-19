كريم لبان الدكر السحري لتبييض الوجه وش البشرة وإزالة التجاعيد من أول أستخدام

كريم لبان الدكر لتفتيح وشد البشرة، كثيراً منا لديه التجاعيد بوجهه وذلك بسبب تقدم العمر، ولأنها مزعجة لأغلب الأشخاص وخاصةً. من السيدات دعاهم ذلك للبحث عن كريمات لتخلصهم منها، ولكن الكريمات ومستحضرات التجميل تعمل على الإقلال منها فقط لذلك بدأوا يلجأون للوصفات الطبيعية والتي منها لبان الدكر، والذي يعتبر من أفضل المواد الطبيعية لشد الوجه، وفي هذا المقال سنقوم بالإشارة لطريقة عمل كريم لبان الدكر لتفتيح البشرة وشدها.

كريم لبان الدكر لتفتيح وشد البشرة

يعتبر لبان الدكر من أفضل الكريمات الطبيعية التي تعمل على تفتيح وشد البشرة بسرعة ومكوناته بسيطة وتكاليفه أيضاً بسيطة، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات:

كوب إلا ربع من لبان الدكر.

ثلث كوب من الماء النقي.

ملعقة ونصف من الكريم المرطب الخاص ببشرتك.

الطريقة:

في قدر متوسط الحجم ضعي الماء على نار متوسطة. إنتظري حتى تغلي الماء جيداً أضيفي لبان الدكر بالماء. إنتظري حتى يغلي الخليط على النار. قومي بإطفاء النار، وإتركي الخليط حتى يبرد، وإتركيه لمدة ليلة كاملة. في اليوم التالي ضعي الكريم على الخليط، وقلبي جيداً. إستخدمي الخليط بوضعه على بشرة مع شد المكان برفق إلى الجانب والأعلى على حسب المكان الموضوع به الكريم. إتركيه على وجهك لمدة نصف ساعة، ثم قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر. يمكنك تكرار الوصفة ثلاث مرات أسبوعياً.

فوائد لبان الدكر للبشرة

يستخدم الكثيرون لبان الدكر للبشرة دون معرفة فوائده، والتي تتمثل فيما يلي:

ترطيب البشرة

حيث نجد أن لبان الدكر يمكن إستخدامه كمرطب للبشرة، ويمنع كثرة خروج الدهون منها.

الحد من الندبات

فنجد أن لبان الدكر قادر على التخلص من شكل الجروح القديمة، ويساعد في تطهير الجروح الجديدة، ويعمل على التخلص من حب الشباب، كما يعمل على التخلص من ترهلات البطن بعد الولادة القيصرية.

تجديد الجلد

لبان الدكر له قدرة فائقة على إخفاء التجاعيد الظاهرة نتيجة تقدم العمر.

تقوية الأظافر

يستخدم لبان الدكر كمقوي أظافر بدلاً من مقويات الأظافر الغير معروفة.

يعالج لدغات الحشرات