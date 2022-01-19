معجزة ملعقة الخميرة البيرة لتبييض الوجه والرقبة وإزالة البقع الداكنة مهما كانت درجته

توجد وصفات كثيرة تساعد على تبييض وتفتيح الوجه ومن ضمن هذه الوصفات هي وصفة الخميرة البيرة حيث أنها تعد من المواد الطبيعية التي يكون لها دور كبير جدا في تفتيح البشرة، وبجانب هذا تعمل على التخلص من جميع المشاكل التي تتعلق بها فهي قادرة على شد الوجه وإزالة التجاعيد والخطوط الرفيعة وتقضي تماما على الكلف والتصبغات وتزيل البقع الداكنة التي تؤثر تأثير سلبي على الشكل العام بالنسبة للوجه، وكذلك لها دور في علاج حب الشباب الذي يظهر كثيرا في البشرة الدهنية.

ويمكن إستخدام هذه الوصفة أيضا على البشرة الجافة، حيث أنها تعمل على ترطيبها وتنعيمها وتعطيها ملمس ناعم لذلك تعتبر الخميرة البيرة من أكثر المكونات الطبيعية التي لا يمكننا الإستغناء عنها نهائيا في علاج الكثير من مشكلات البشرة، ولكن يوجد عدد من الفتيات يفضلون إستخدام مستحضرات التجميل أو كريمات التفتيح لأن هذه الأشياء التي تكون نتيجتها سريعة جدا ولكن أضرارها غير مرغوب فيها لأنها تعمل على تدهور البشرة تماما ولها دور في ظهور الحساسية.

وإصابة البشرة بالإلتهابات، وأن هذه الأشياء صعب معالجتها والسبب في ذلك إحتواء مستحضرات التجميل والكريمات علي مواد كيميائية ضارة جدا فكما ذكرنا من قبل إستخدام الخلطات الطبيعية هي من أفضل استخدامات ويمكن تحضير خلطة الخميرة البيرة فى المنزل بكل سهولة وهي لا تكون مكلفة حيث أن جميع مكوناتها متوافرة في كل مطبخ.

مكونات خلطة الخميرة البيرة لتبييض وتفتيح البشرة

ملعقتان صغيرتان من الخميرة البيرة.

ملعقتان كبيرتان من الحليب السائل.

ملعقتان صغيرتان من الزبادي.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

طريقة عمل خلطة الخميرة البيرة لتبييض وتفتيح البشرة