مكونات في منتهى العجب لخلطة محشي الكرنب.. أنجح طريقة لعمل المحشي وخلطته الجبارة بالإضافات السرية

مكونات في منتهى العجب لخلطة محشي الكرنب، كثير من ربات المنازل تبحث على طرق جديد أو ابتكارات جديدة لأعداد المحشي حيث يعتبر المحشي من أفضل الأطباق المصرية التي لا يمكن الاستغناء عنها وخاصة في فصل الشتاء ويمكن أن نعد المحشي بطريقة جديدة سوف نوضحها لكم من خلال هذا المقال.

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مكونات خلطة المحشي

يكون المحشي من الأطعمة اللذيذة التي يحبها كل من الكبار والصغار وسوف نوضح مكونات عمله من خلال النقاط التالية:

مكونات سلق الورق

قدر كبير.

ماء.

ملعقة كمون غير مطحون.

ملح.

الكرنب.

مكونات الحشو

نصف كيلو من اللحمة المفرومة .

كوب كزبرة مفروم.

نصف كوب شبت مفروم.

٤حبات من البصل المفروم.

كيلو طماطم.

كيلو أرز.

البهارات ملح وفلفل أسود ، بابريكا، كزبرة .

زيت نباتي.

وضع ملعقة سكر مع صلصة الطماطم .

ووصع ملعقة بن على المحشي.

طريقة تحضير المحشي