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عمر شويل - جدة مكونات في منتهى العجب لخلطة محشي الكرنب.. أنجح طريقة لعمل المحشي وخلطته الجبارة بالإضافات السرية - ثقفني
مكونات في منتهى العجب لخلطة محشي الكرنب، كثير من ربات المنازل تبحث على طرق جديد أو ابتكارات جديدة لأعداد المحشي حيث يعتبر المحشي من أفضل الأطباق المصرية التي لا يمكن الاستغناء عنها وخاصة في فصل الشتاء ويمكن أن نعد المحشي بطريقة جديدة سوف نوضحها لكم من خلال هذا المقال.
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مكونات خلطة المحشي
يكون المحشي من الأطعمة اللذيذة التي يحبها كل من الكبار والصغار وسوف نوضح مكونات عمله من خلال النقاط التالية:
مكونات سلق الورق
- قدر كبير.
- ماء.
- ملعقة كمون غير مطحون.
- ملح.
- الكرنب.
مكونات الحشو
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة .
- كوب كزبرة مفروم.
- نصف كوب شبت مفروم.
- ٤حبات من البصل المفروم.
- كيلو طماطم.
- كيلو أرز.
- البهارات ملح وفلفل أسود ، بابريكا، كزبرة .
- زيت نباتي.
- وضع ملعقة سكر مع صلصة الطماطم .
- ووصع ملعقة بن على المحشي.
طريقة تحضير المحشي
- نحضر الكرنب ونتخلص من الورق الأخضر الموجود بها.
- نضع القدر على النار مع الماء والملح والكمون.
- نفرع الكرنب ونقوم بسلقه وتصفيته وتجهيز الأوراق للحشو بواسطة مقص.
- تجهيز الحشو نضع البصل على النار في مقلاة مع الزيت وعندما يتغير لونه نقوم بوضع اللحمة المفرومة ونعصجها وعند قرب السواء نقوم بوضع عصير الطماطم والصلصة.
- نترك الخلطة على النار حتى يصبح قوامها سميك وعندما تمام النضج نضع التوابل والبهارات التي قمنا بذكرها.
- ونضع الشبت والبقدونس والأرز بعد غسله جيدا.
- نقوم بتقليب جميع المكونات جيدا حتى تتجانس ثم نقوم بالحشو لأوراق الكرنب .
- ونقوم بلف كل ورقة على حدى حتى انتهاء الورق.
- نحضر حله نضع بها ورقتين في أسفلها بدون حشو.
- نقوم بعد ذلك بوضع أصبع المحشي بجانب بعضها .
- عند الانتهاء نضع 2 كوب من المرق عليهم وتوضع الحلة على النار هادئة ونتركها حتى تنضج، ويقدم ساخنا وبالهناء والشفاء.
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