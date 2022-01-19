ماسكات الشوفان للبشرة ماسكات طبيعية للعناية بالبشرة وعلاج مشكلاتها

تعتبر ماسكات الشوفان Oatmeal Facial Masks من أفضل أقنعة العناية بالبشرة، وتدخل ضمن الروتين اليومي والأسبوعي للعناية بالبشرة، ويعد الشوفان من المصادر الطبيعية الغنية بمضادات الأكسدة، إلى جانب الألياف والمعادن والفيتامينات، كما أنه غني بأحماض الأوميجا 3 الدهنية، والتي تسهم بنسبة كبيرة في علاج العديد من الأمراض الجلدية، كما أنه يستخدم كمقشر فعّال للبشرة، وسشهم في علاج حروق الشمس وحب الشباب، كما يعوض نقص العناصر في البشرة ويمنحها النعومة والإشراقة الطبيعية لتبدين بمظهر أكثر صحة وتألقًا.

ماسكات الشوفان للبشرة

يعد الشوفان مصدر للبروتينات الطبيعية والأحماض الدهنية التي تمنح الجلد المرونة الكاملة، كما أن المواظبة على استخدامه تساعدك للتغلب على علامات الشيخوخة والتجاعيد، ويمكن إضافة بعض المكونات إلى الشوفان المطحون والحصول على ماسكات وأقنعة طبيعية تعيد للبشرة نضارتها وبريقها، فإذا كنتِ تحتاجين إلى ماسك ترطيب وتغذية بإمكانك إضافة الحليب والعسل الطبيعي، أما إذا كنتِ تحتاجين لماسك مضاد للأكسدة، فبإمكانك إضافة فيتامين سي مثل عصير الليمون، ولاستخدامه لتفتيح لبشرة أضيفي له ماء الورد، وإليكِ مجموعة من الأقنعة الطبيعية للبشرة.

ماسك الشوفان والحليب لحروق الشمس

أضيفي ملعقة كبيرة شوفان مطحون إلى ملعقة كبيرة من الحليب.

تقلب المكونات معًا لتحصلين على قوام سميك متجانس.

دلكي الوجه بالمزيج السابق، ودعيه على الوجه لمدة 15 دقيقة.

اغسلي الماسك بالماء العادي، وتكرر العملية مرة كل أسبوع.

ماسك الشوفان والعسل لتقشير البشرة

أضيفي 3 ملاعق صغيرة شوفان إلى ملعقة صغيرة عسل، ثم أضيفي لهم ملعقة صغيرة ماء ورد.

تمزج المكونات معًا لتتجانس جيدًا.

دلكي به البشرة لمدة دقيقتين ومن ثم دعيه على الوجه لمدة 15 دقيقة.

يغسل الماسك بالماء العادي، وبعدها جففي بشرتك جيدًا وقومي بترطيبها باستخدام المرطب المفضل.

ماسك الشوفان لعلاج حب الشباب

حضري مزيج مكون من ملعقتين من الشوفان المطحون ونفس المقدار من العسل، وحتى يسهل خلطه أضيفي عصير نصف ثمرة ليمون، وبضعة قطرات من زيت شجرة الشاي الفعال في علاج حب الشباب.

وزعي الماسك على وجهكِ وتحديدًا الأماكن التي تكثر بها الحبوب، واتركيه لمدة 10 دقائق، ومن ثم اغسليه بالماء ويفضل أن يكون ماء فاتر؛ لأن استخدام الماء البارد أو الساخن يؤدي إلى جفاف الوجه.

ماسك الشوفان وزيت الزيتون لترطيب البشرة

أضيفي 2 ملعقة دقيق شوفان إلى نصف ملعقة زيت زيتون، ثم أضيفي نصف ملعقة عسل والقليل من الماء للعجن.

تعجن المكونات جيدًا، وتفرد على الوجه والرقبة لمدة 15 دقيقة مع التدليك.

اغسلي الوجه بالماء الفاتر، وجففيه برفق.

ماسك الشوفان وماء الورد لتفتيح البشرة