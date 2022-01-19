السر في ملعقة واحدة هتخلي بصل الكشري مقرمش زي المحلات ومش هيشرب زيت نهائي لازم تجربيها

الكشري من الأكلات المصرية الشهيرة التي يتم اعدادها في المنزل ويتم تناولها في المطاعم الخارجية ويعد الكشري من أبرز المأكولات التي يتم تناولها خارج المنزل عند الخروج إلى أي نزهة لأنها اكلة خفيفة وفي نفس الوقت تحتوي على الكثير من المكونات الذي لا يحب المصريين تناولها كثيرا وعند زيارة أي شخص من الخارج إلى مصر في انه يتمنى تناول الكشري الذي في شوارع مصر لذلك من الجيد أن نقوم بإعداد هذا الكشري أيضا في المنزل حتى نقوم بالإبداع في طرق إعداد الكشري، ‏ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد الكشري بالتفصيل ولكن هناك بعض الأشياء التي تظهر عند إعداد الكشري وهي أن ‏البصل الذي يتم استخدامه في الكشري يمتص كمية كبيرة من الزيت والكشري في هذه الحالة يكون مليء بالدهون لأنه يحتوي على بعض المكونات الأخرى مثل الأرز والمكرونة والبصل التي تحتوي على دهون أيضا لذلك لابد من التقليل من كمية الزيت الذي يمتص البصل من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة ‏تقليل كمية الزيت التي يمتصها البصل.

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طريقة عمل بصل الكشري زي المحلات

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فيما يلي سنتحدث عن بعض المكونات التي تساعدنا في عدم امتصاص كمية كبيرة من البصل أثناء إعداد الكشري وهذه مكوناتها:

نحضر ثلاث بصلات كبيرة.

ثلاث ملاعق من الطحين.

ملعقة كبيرة من النشا.

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‏ نضع بعض الملح حسب الرغبة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.

بعض من الفلفل الاسود حسب الرغبة.

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طريقة إعداد بصل بدون امتصاص كمية كبيرة من الزيت

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فيما يلي نتحدث عن الخطوات التي يمكن من خلال ها إعداد كمية كبيرة من البصل دون أن يكون هذا البصل يحتوي على كمية كبيرة من الزيت:

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